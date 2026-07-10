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राम मंदिर दान चोरी मामले में कांग्रेस ने श्योपुर में रखा उपवास, निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग

श्योपुर में कांग्रेसियों ने राम मंदिर दान चोरी को लेकर रखा उपवास. छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाने का प्रयास का लगाया आरोप.

SHEOPUR CONGRESS PARTY PROTEST
राम मंदिर दान चोरी मामले में कांग्रेस ने श्योपुर में रखा उपवास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:57 PM IST

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श्योपुर: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है. शुक्रवार को आंबेडकर पार्क में जिला महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवादल ने एक दिवसीय उपवास और धरना-प्रदर्शन किया.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये के चंदे में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

राम मंदिर दान चोरी मामले में कांग्रेस का उपवास

अयोध्या में हाल ही में राम मंदिर परिसर में दान और चढ़ावे से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. विपक्ष इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है. इसी को लेकर श्योपुर के अंबेडकर पार्क में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास पर बैठे और धरना देकर विरोध दर्ज कराया.

'छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाने का प्रयास'

श्योपुर विधानसभा प्रभारी कृष्णा राठौर ने आरोप लगाया, "छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. यदि करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो."

'जांच में होना चाहिए पारदर्शिता'

कांग्रेस सेवादल के जिला अध्यक्ष संजीव कुशवाह ने कहा, "भगवान राम पूरे देश की आस्था के प्रतीक हैं. लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण और चढ़ावे में योगदान दिया है. ऐसे में यदि चढ़ावे की राशि में अनियमितता के आरोप लगे हैं तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच कर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है.

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने कहा, भगवान राम में करोड़ों लोगों की आस्था है. देशभर के श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण और भगवान के चरणों में श्रद्धा से दान और चढ़ावा अर्पित किया. ऐसे में यदि चढ़ावे या दान राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है. प्रदर्शनकारियों ने मांग कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और किसी दोषी को बख्शा न जाए.

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