ETV Bharat / state

दूषित पानी और मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में श्योपुर में कांग्रेस का उपवास

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस के नेता एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलतराम गुप्ता ने कहा "सरकार मनरेगा के बजट में कटौती और नियमों में बदलाव कर मजदूरों से उनके काम का कानूनी अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है. यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली इस योजना से छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी."

श्योपुर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव और इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के विरोध में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया. शहर के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास रखकर सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया.

इंदौर महापौर को पद से हटाने की मांग

इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दौलतराम गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी अब तक इंदौर महापौर को पद से नहीं हटाया गया है. प्रशासन की अनदेखी मासूमों की जान ले रही है और सरकार मौन है." कांग्रेस नेताओं ने कहा "इंदौर जैसे बड़े शहर में दूषित पानी के कारण लोगों की मौत होना प्रशासनिक विफलता का बड़ा उदाहरण है."

इंदौर कांड की निष्पक्ष जांच की मांग

कांग्रेस नेताओं ने कहा "समय रहते जल आपूर्ति की जांच और सुधार नहीं किया गया, जिसके कारण इंदौर में लोगों की जानें गईं." कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मौके पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की. कांग्रेस नेताओं ने कहा "इंदौर जैसे हालात हर शहर के हैं. शुद्ध पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है. नल जल योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने से लोगों को पानी नहीं मिल रहा."