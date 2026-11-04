दुकानदार बने MLA बाबू जंडेल, सड़क किनारे दीए बेच रही महिला का बिकवाया सामान, वीडियो शेयर
श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का अनोखा अंदाज, गरीब महिला के दीये बिकवाने सड़क पर उतरे, ग्राहकों से की खास अपील. रिपोर्ट-धीरज कुमार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 3:17 PM IST
श्योपुर: राजनीति में अपने अनोखे अंदाज और अलग-अलग विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनका अंदाज किसी आंदोलन, धरने या राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नहीं, बल्कि दीपावली के त्योहार पर गरीब महिला की मदद करने को लेकर सामने आया है. विधायक बाबू जंडेल अब सड़क किनारे मिट्टी के दीये बेचने वाली महिला के लिए खुद दुकानदार बन गए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
महिला को दीये बेचते देखा तो खुद संभाल लिया मोर्चा
दरअसल, दीपावली के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक है. दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है. वहीं सड़क किनारे मिट्टी के दीये, सजावटी सामान और पूजा सामग्री बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले छोटे दुकानदार भी अच्छी बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं. इसी दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की नजर सड़क किनारे मिट्टी के दीये और दीपावली का सामान बेच रही एक गरीब महिला पर पड़ी. महिला को सामान बेचते देखकर विधायक ने उसकी मदद करने का फैसला किया. उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि, ''वे महिला से सामान खरीदें और दूसरे लोगों को भी खरीदारी के लिए प्रेरित करें.''
इसके बाद विधायक खुद महिला की दुकान पर पहुंचकर ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने लगे. सर्कुलेट वीडियो में बाबू जंडेल 150 रुपये का सामान देने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उनका अंदाज किसी नेता से ज्यादा दुकानदार जैसा नजर आया. न कोई राजनीतिक मंच, न माइक और न ही भाषणबाजी. सीधे सड़क किनारे दुकान संभालकर गरीब महिला का सामान बिकवाने की कोशिश करते दिखाई दिए.
लोगों से की लोकल दुकानों से सामान खरीदने की अपील
विधायक ने स्वदेशी और छोटे दुकानदारों की मदद का संदेश दिया है. दीपावली पर मिट्टी के दीये बेचने वाले कुम्हारों और छोटे कारोबारियों के लिए यह त्योहार साल की बड़ी कमाई का अवसर होता है. इलेक्ट्रॉनिक लाइटों और बाजार में उपलब्ध आधुनिक सजावटी सामान के बीच पारंपरिक मिट्टी के दीयों की बिक्री को बढ़ावा देना भी जरूरी है. विधायक बाबू जंडेल ने महिला के सामान की बिक्री के लिए लोगों से खरीदारी करने की अपील कर छोटे दुकानदारों की मदद का संदेश देने की कोशिश की.
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कभी खंभे पर चढ़े तो कभी विधानसभा में फाड़ा कुर्ता
बाबू जंडेल का यह पहला अनोखा अंदाज नहीं है. इससे पहले भी वे अपने विरोध के तरीकों को लेकर प्रदेश की राजनीति में सुर्खियां बटोर चुके हैं. वर्ष 2021 में श्योपुर में बाढ़ प्रभावितों को राहत और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर उन्होंने विधानसभा परिसर में अपना कुर्ता फाड़कर विरोध जताया था. उनका यह विरोध प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना था.
इसके बाद किसानों के मुआवजे के मुद्दे पर संविधान जलाने संबंधी उनके बयान ने भी विवाद खड़ा किया था. नवंबर 2022 में बिजली की समस्या को लेकर उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे ग्रामीणों की बिजली संबंधी शिकायत के बीच खुद बिजली के खंभे पर चढ़ते नजर आए थे. इस घटना ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वर्ष 2023 में बारिश की कामना को लेकर गधे पर जुलूस निकालने संबंधी उनका बयान चर्चा में आया. वहीं जन्मदिन के मौके पर गले में सांप डालकर समर्थकों के बीच पहुंचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.