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दुकानदार बने MLA बाबू जंडेल, सड़क किनारे दीए बेच रही महिला का बिकवाया सामान, वीडियो शेयर

दुकानदार बने MLA बाबू जंडेल ( ETV Bharat )

श्योपुर: राजनीति में अपने अनोखे अंदाज और अलग-अलग विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनका अंदाज किसी आंदोलन, धरने या राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नहीं, बल्कि दीपावली के त्योहार पर गरीब महिला की मदद करने को लेकर सामने आया है. विधायक बाबू जंडेल अब सड़क किनारे मिट्टी के दीये बेचने वाली महिला के लिए खुद दुकानदार बन गए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

महिला को दीये बेचते देखा तो खुद संभाल लिया मोर्चा