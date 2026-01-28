ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक का रामनिवास रावत पर गोली चलवाने का आरोप, जवाब में क्या बोली बीजेपी

रघुनाथपुर गांव में सहरिया विकास परिषद की एक बैठक आयोजित की गई. जहां विधायक मुकेश मल्होत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि "रामनिवास रावत को हार नहीं पची, जैसे ही आप लोगों ने मुझे जिताया, उसके 10 दिन बाद मुझे कोर्ट के केस में उलझा दिया. जिससे मैं आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ सकूं. जब मैं विधायक नहीं था. तब भी आदिवासियों की लड़ाई लड़ता था. मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, जो वीडियो जारी कर रहा है कि मुकेश मल्होत्रा को रामनिवास रावत सपने में दिखाई देते हैं.

श्योपुर: कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा और पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता रामनिवास रावत के बीच तनातनी लगातार जारी है. कई मंचों से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत पर धमकी देने सहित कई आरोप लगा चुके हैं. वहीं एक बार फिर एक वीडियो सामने आया है. जिसमें कांग्रेस विधायक ने रामनिवास रावत पर गोली चलवाने का गंभीर आरोप लगाया है. हालांकि पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत ने ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगा रखी है. जिस पर अब कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है. उससे पहले विधायक मुकेश मल्होत्रा का वीडियो चर्चाओं का विषय बन हुआ है.

कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह क्या मुझे सपने में दिखाई देंगे, बल्कि मैं उन्हें सपने में दिखाई देता होऊंगा. रामनिवास रावत सोचते हैं कि आदिवासी इतने नेता कैसे बन गए. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रामनिवास रावत ने गुंडागर्दी से 40 साल से चुनाव जीता है. हमारे सीधे-साधे लोगों पर गोली चलाते हैं. मारपीट करते हैं. हमारे लोगों के साथ वोट की पर्चियों और हमारी जमीन को छीनते है.

बीजेपी ने किया पलटवार

वहीं कांग्रेस विधायक के आरोपों पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष शिवम मुदगल ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वे समाज की राजनीति करते हो, जबकि वे सर्वसमाज द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं. बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि जनता को भड़काने और गलत तथ्य रखना गलत है, जिसकी मैं निंदा करता हूं."

कांग्रेस विधायक के खिलाफ कोर्ट में याचिका

पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत ने वर्तमान विधायक मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में केवल दो आपराधिक मामलों की जानकारी देने और अन्य आपराधिक मामलों को छुपाने के आरोप लगाकर चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की है. हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई का दौर जारी है.

श्योपुर के तत्कालीन व वर्तमान गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और कराहल तत्कालीन एसडीएम मनोज गढ़वाल के बयान भी दर्ज किया जा चुके है. प्रशासनिक अधिकारियों के बयान होने के बाद अब मामला अंतिम चरण यानी फैसले पर पहुंच चुका है. इस फैसले पर श्योपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश निगाहें हैं.