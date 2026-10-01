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ज्ञानेश कुमार पर बाबू जंडेल का विवादित बयान, बदले में बीजेपी का पलटवार

श्योपुर: देश में इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जोर-शोर से विरोध हो रहा है. वहीं कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है. वहीं इस बीच श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विवादित बयान दिया है. जिसके बाद शहर की सिसायसत गरमा गई है. कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है.

साल 2021 में बाढ़ के मुद्दे को लेकर विधानसभा में कुर्ता फाड़ प्रदर्शन कर खूब चर्चा बटोर चुके हैं. बाढ़ पीड़ितों के बीच तहसीलदार को फटकार लगाने के साथ ही वे बिजली अफसरों को बिजली के खंभे से चिपका देने जैसे बयान दे चुके हैं.

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का नाम पहले भी कई विवादित बयानों और घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा है.

कई राज्य ऐसे हैं, जहां वोट काटकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई. ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी की है. ऐसे शख्स को सजा होनी चाहिए. उन्हें.... देश से बाहर निकाल देना चाहिए. कांग्रेस विधायक का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों की ओर से देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं.

बुधवार को जिला कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने इसे वोट के अधिकार से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही. इस दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का वोट संविधान की आत्मा है, जिसे ज्ञानेश कुमार ने सिस्टम बैठाकर काटने का काम किया है.

अक्टूबर 2021 में फसल मुआवजे को लेकर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने संविधान की प्रतियां जलाकर विधानसभा में फेंकने की बात कही थी.

2022 में किसानों के मुआवजे को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना चाहते हुए कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने जूते की माला पहनाने वाले बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी.

अगस्त 2023 में विधायक जंडेल ने इच्छा जताई थी कि जनता उन्हें गधे पर बैठाकर शहरभर में जुलूस निकाले और फिर मरघट पर ले जाकर पूजा-पाठ करे. हालांकि, विधायक ने यह ख्वाहिश बारिश की कामना के लिए टोटके के रूप में अपनाने जताई.

2024 के विजयपुर चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दावा किया था कि यदि विजयपुर में कांग्रेस हारती है, तो वह अपना मुंह काला करवाएंगे. यह बयान भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा.

अक्टूबर 2024 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भगवान शिव के संबंध में आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगा और वीडियो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हुआ.

फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि के दौरान घोड़े पर सवार होकर कथित हर्ष फायरिंग का वीडियो भी कांग्रेस विधायक चर्चा में रहे. उनके खिलाफ बडौदा थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी.

बीजेपी नेता का पलटवार

बाबू जंडेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामलखन नापाखेड़ली ने कहा कि "कांग्रेस के ज्ञापन में श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल ने चुनाव आयोग पर अनावश्यक टिप्पणी की. बाबू जंडेल ने कांग्रेस की संस्कृति का परिचय दिया है. हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह अपमानित करते है. मैं उन विधायक से कहना चाहता हूं कि उसी चुनाव आयोग के रहते आप श्योपुर से दो बार विधायक बने है. आप उस चुनाव आयोग को गलत मानते हैं, तो फिर आपकी जीत का प्रमाण पत्र उस चुनाव आयोग से क्यों लिया.

विधायक जब बोलता है तो उस क्षेत्र की जनता प्रतिनिधित्व झलकता है. संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस के विधायक ने टिप्पणी की है. कई प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करते रहते है. इनकी आदत में है. एक भाषा की मर्यादा के साथ यह करेंगे तो श्योपुर का गौरव अन्य जगह बढ़ेगा. अन्य जगह लोग उपहास उड़ाते है. विधायकजी आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें. जिनके कारण से आप दो बार विधायक बने है."