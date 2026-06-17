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अस्पताल में पीकर लुढ़के पड़े थे डॉक्टर, दर्द से कराहते रहे तहसीदार, चादर भी नहीं मिली

तहसीलदार नरेश रायपुरिया का आरोप है कि "अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की गई, तो वहां के कर्मचारियों ने बताया कि डॉक्टर साहब शराब पीकर पड़े हुए है. हमें अस्पताल में न डॉक्टर मिले और ही इलाज. इसके बाद हमारे कर्मचारियों ने दूसरे डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर दवा पूछी. अस्पताल में दवा भी नहीं थी, तो बाहर से दवा खरीद कर लाए. जिसके बाद मेरा इलाज हुआ.

कराहल के तहसीलदार नरेश रायपुरिया की सोमवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई. वे बेहोशी के हालात में थे. जिसके बाद आरआई और अन्य कर्मचारी की मदद से वे सामुदायिक केंद्र पहुंचे.

श्योपुर: कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब तहसीलदार इलाज के लिए पहुंचे, तो वहां की स्थिति देख दंग रह गए. वे गंभीर हालात में डॉक्टर के पास पहुंचे थे, लेकिन उनका आरोप है कि डॉक्टर खुद नशे में टुन्न था. गंभीर हालात होने के बावजूद तहसलीदार को अस्पताल में ना दवा मिली ना बिस्तर. जब वे कांपने लगे, तो चादर भी उन्हें खुद ही जुगाड़ करना पड़ा. लोग सवाल कर रहे हैं कि तहसीलदार के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम लोग किस भरोसे अस्पताल में जाएंगे.

'मरने जैसी हो गई थी स्थिति'

स्वस्थ होने के बाद तहसीलदार नरेश रायपुरिया ने बताया, "मुझे रात के 12 बजे अस्पताल ले जाया गया था. उसके बाद 2 बजे दवा का बॉडी में रिएक्शन हो गया था, तो पुनः दवाई ली. मेरी तो मरने जैसी स्थिति हो गई थी. डॉक्टर को बार-बार बुलाने पर भी वहां नहीं आया."

उन्होंने बताया कि "मुझे जब रिएक्शन हुआ था, तो शरीर में कंपन हो रहा था और ठंड लग रही थी. अस्पताल में एक चादर तक उपलब्ध नहीं था. ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि घोर लापरवाही है. रात को मेरी मृत्यु तक हो जाती, ऐसी हालत पैदा हो गई थी.

पूर्व विधायक भी जता चुके हैं नाराजगी

इसके पहले पूर्व विधायक एवं दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री सहरिया विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सीताराम आदिवासी ने भी कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल खड़े किए हैं. मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिलने पर नाराजगी जताई. उन्होंने मामले की शिकायत सीएम मोहन यादव से करने की बात कही थी.

डॉक्टर ने आरोपों का किया खंडन

ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. कुशल शर्मा ने तहसीलदार के आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि "सड़क दुर्घटना में आए घायल मरीज को पूरे समय बेड पर रखा गया था और प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्योपुर रेफर किया गया. उसे फर्श पर लिटाए जाने का आरोप पूरी तरह गलत है." डॉ. शर्मा ने कहा कि "अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस रात की फुटेज की जांच कराई जा सकती है. साथ ही ड्यूटी रजिस्टर और मरीजों के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं, जिनसे पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो सकती है."

उन्होंने दावा किया कि उपचार पूरा होने के बाद वे स्वयं तहसीलदार को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए थे और उस समय किसी प्रकार की नाराजगी या विवाद की स्थिति नहीं थी.

इस पर कलेक्टर शीला दाहिमा ने कहा कि "बीएमओ और डॉक्टर को शोकॉज नोटिस दिया जा रहा है. सीएमएसओ को भी निर्देशित किया जा रहा है कि वे स्वयं सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार करें."