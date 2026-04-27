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गौ प्रेम में पीएम मोदी और राष्ट्रपति को लिखा पत्र, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग

श्योपुर कलेक्ट्रेट में गौ प्रेमियों की जमकर नारेबाजी, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने और गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून की मांग.

SHEOPUR MASSIVE PROTEST
गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 4:50 PM IST

5 Min Read
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श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर अभियान तेज हो गया है. सोमवार को संपूर्ण भारत में गौ हत्या और गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ. नंदी के नेतृत्व में शहर के हजारेश्वर पार्क से स्लोगन लिखी तख्ती लेकर हजारों गौ भक्त जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी की. जहां तहसीलदार मनीषा मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर गौ तस्करी और गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की.

पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार मनीषा मिश्रा को पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, राज्यपाल, सीएम डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि श्योपुर सहित पूरे भारत देश में गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है. सड़कों पर घूम रहे आवारा गौ वंशों की मौत पॉलीथिन खाकर और सड़क हादसे में हो रही है. इसके अलावा गौ तस्करी और गौ हत्या की जा रही है इस पर रोक लगनी चाहिए. गौ शालाओं का निर्माण होना चाहिए. इन तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है.

श्योपुर कलेक्ट्रेट में गौ प्रेमियों ने की जमकर नारेबाजी (ETV Bharat)

गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ने की मांग

गौ हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य में वन भूमि या गोचर भूमि पर कम से कम एक-एक गौ अभ्यारण्य खोला जाए. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निराश्रित नर गोवंश के लिए नंदीशाला की स्थापना हो. गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, ताकि गौशाला में काम करने वाले लोगों को 100 दिन का ग्वाल वेतन मनरेगा से मिले एवं मनरेगा योजना के तहत गौशालाओं में निर्माण कार्य हो.

फ्री बिजली आवंटित करने की मांग

इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि पूरे देश में गोवंश संख्या के आधार पर गौशालाओं को एक निश्चित बिजली यूनिट निःशुल्क आवंटित हो अथवा बिजली बिल में एक निश्चित प्रतिशत छूट मिले. अधिक दान प्राप्त करने वाले सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों के साथ गौशाला संचालन अनिवार्य किया जाए.

PM MODI
गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग (ETV Bharat)

गौ दर्शन और गौ ग्रास व्यवस्थान की मांग

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि महानगरों में बड़े आवासीय क्षेत्र में गौशाला स्थापित करने के लिए बिल्डर को पृथक स्थान छोड़ने के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वहां रहने वाले गोप्रेमियों को गौ दर्शन और गौ ग्रास का लाभ मिले एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय मिल सके. गोवंश की मृत देह का उचित अंतिम संस्कार हो सके, ऐसा स्थान सरकार उपलब्ध कराए और अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था हो, ताकि गोमाता की मृत देह का अपमान ना हो.

सीएसआर फंड की एक निश्चित राशि गोवंश पर खर्च किया जाए

गौ हत्यारों और गौ तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ आजीवन कठोर कारावास जैसी सजा का प्रावधान हो. गौ तस्करी में उपयोग आने वाले वाहनों की जब्ती होने पर जमानत न हो और उन्हें नीलाम किया जाए अथवा गोशालाओं को उपयोग के लिए दिया जाए. कंपनियों के सीएसआर फंड में से एक निश्चित राशि गौ सेवा से जुड़े कार्यों में खर्च करने की अनिवार्यता लागू हो. सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में देशी गाय के आर्थिक वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के विषय अनिवार्य किए जाए.

गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए

पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलतराम गुप्ता ने बताया, "गौ सम्मान अभियान पूरे देश में चल रहा है. आज 5 हजार तहसीलों में ज्ञापन दिया गया है. यह सच है कि भारत में गोमाता की दुर्दशा हुई है. इसकी सेवा सुरक्षा और सम्मान के लिए गौ सेवा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है. वास्तव में प्रत्येक नागरिक को गौ माता की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए. केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए जिससे इनकी सुरक्षा हो सके. इसके साथ ही लोगों के दिल में सेवा भाव जागृत हो सके. हम सभी नागरिक मिलकर गौ माता के सम्मान के लिए तत्पर और तैयार हैं."

LAW MADE AGAINST COW SLAUGHTER
गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग (ETV Bharat)

तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बताया, "सभी सम्माननीय लोग गौ सम्मान के आव्हान के अंतर्गत यहां पर पहुंचे हैं. सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. इनकी मुख्य मांग है कि गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए. उसके साथ-साथ जो गोवंश आवारा यहां पर घूमती हैं उनकी विधिवत गौशाला चालू की जाए. गोशाला निर्माण के लिए जमीन आवंटित की जाए."

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