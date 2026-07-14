श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा का सुरमयी अंदाज, स्टेज पर धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस
श्योपुर के हजारेश्वर महादेव मेले में आयोजित सावन संध्या में आईएएस शीला दाहिमा ने छेडे़ सुर तो सुरमयी हुई शाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 12:50 PM IST
श्योपुर : श्योपुर वासियों ने पहली बार अपनी कलेक्टर का सुरीला अंदाज देखा तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. कलेक्टर शीला दाहिमा ने मंच से लाइव प्रस्तुति दी तो लोग एकटक उन्हें देखते रह गए. उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए. कार्यक्रम में मौजूद हर शख्स अपने मोबाइल में कलेक्टर का गाना रिकॉर्ड करने के लिए आतुर दिखा.
कलेक्टर की गायिकी ने लोगों को दंग किया
सोमवार रात शहर के हजारेश्वर महादेव मेले में आयोजित सावन सांस्कृतिक संध्या में शहरवासी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमले के अलावा कई कलाकार भी मौजूद थे. अन्य कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति भी दी लेकिन कार्यक्रम के दौरान मंच पर जब कलेक्टर शीला दाहिमा पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं था कि वे इतना सुरीला गीत पेश करेंगी. लोगों को लगा कि कलेक्टर भाषण देंगी या फिर बहुत फरमाइश पर दो लाइन गुनगुना देंगी. लेकिन जब कलेक्टर ने सुर छेड़ा तो लोग अवाक रह गए.
कलेक्टर की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि
कलेक्टर शीला दाहिमा ने बारिश और प्यार से मिश्रित शब्दों का गीत सुनाया तो लोग तालियां बजाने लगे. पूरा पांडाल वाह-वाह की ध्वनि से गूंज उठा. उनकी आवाज और आत्मविश्वास ने कार्यक्रम में एक अलग रंग भर दिया. कलेक्टर के गाने का वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोग शेयर कर रहे हैं. शहरवासियों को पहली बार पता चला कि कलेक्टर शीला दाहिमा साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखती हैं. इससे पहले वह जहां भी तैनात रही तो सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेती रहीं.
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सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ
श्योपुर का हजारेश्वर महादेव मेला धार्मिक और संस्कृत पहचान का प्रमुख केंद्र माना जाता है. हर वर्ष यहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है. इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही गेस्ट भी प्रस्तुति देते हैं. इस वर्ष आयोजित सुरमई शिवपुर सावन संध्या कार्यक्रम में कलेक्टर शीला दाहिमा की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बन गईं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि प्रशासनिक जिम्मेदारियां के बीच कला और संस्कृति के प्रति ऐसा जुड़ाव प्रेरणादायक है.