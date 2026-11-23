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आंखों में चश्मा लगा माइक थाम कलेक्टर बनीं सिंगर, गाया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़छाड़ के

श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ( ETV Bharat )

श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कलेक्टर शीला दाहिमा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इस बार वजह कोई प्रशासनिक आदेश या सरकारी निरीक्षण नहीं, बल्कि उनका गायकी वाला अंदाज है. काला चश्मा लगाए माइक के सामने गाना गाती कलेक्टर का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर छा रहा है. वीडियो में वे फिल्म ये जवानी है दीवानी का चर्चित गाना दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाती नजर आ रही हैं. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

श्योपुर कलेक्टर ने गाया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड

आंखों पर काला चश्मा, सामने माइक और फिल्मी अंदाज. गाना भी ऐसा कि सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई. ये कोई फिल्मी कलाकार नहीं, बल्कि श्योपुर जिले की कलेक्टर शीला दाहिमा हैं. फिल्म ये जवानी है दीवानी का चर्चित गाना दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाते हुए उनका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में कलेक्टर का अंदाज किसी पॉप सिंगर से कम नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस वीडियो की एक खास बात और है. यह वीडियो अभी का नहीं, बल्कि करीब दो से तीन साल पुराना बताया जा रहा है. श्योपुर कलेक्टर का गाना सोशल मीडिया पर छाया (COLLECTOR SHEELA DAHIMA Social Media) मां की पुरानी साड़ियों की ड्रेस, स्लम की गलियों में फैशन रैंप, सोशल मीडिया सेंसेशन बनी भोपाल की प्रीति 2015 बैच की IAS अधिकारी हैं शीला दाहिमा दरअसल, शीला दाहिमा मध्य प्रदेश कैडर की 2015 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने 11 अप्रैल 2026 को श्योपुर जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली थी. इससे पहले वे मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थीं. प्रशासनिक बैठकों, सरकारी योजनाओं और जनसमस्याओं के बीच व्यस्त रहने वाली कलेक्टर का यह अलग अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.