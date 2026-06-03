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चिलचिलाती धूप में दंडवत करते जनसुनवाई में व्यापारी, नामांतरण के लिए 15 साल से चक्कर

कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान श्योपुर शहर निवासी जगदीश अग्रवाल ने कनक दंडवत करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. जमीन संबंधी विवाद और नामांकन नहीं होने से परेशान व्यापारी ने अधिकारियों के सामने अपनी व्यथा सुनाई और कहा "यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर होगा."

श्योपुर : मध्य प्रदेश में कलेक्टर की जनसुनवाई में फरियादियों का दर्द उभरकर सामने आ रहा है. श्योपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक व्यापारी अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर शीला दाहिना के पास दंडवत करते हुए पहुंचा. कलेक्टर दफ्तर के बाहर सड़क पर घिसटता हुआ व्यापारी दंडवत करते पहुंचा. व्यापारी ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते गंभीर आरोप लगाए.

जगदीश प्रसाद अग्रवाल आरोप लगाते हुए कहा "उनकी पत्नी रानी अग्रवाल के नाम पर वर्ष 2009 में श्योपुर में भूमि का विधवत पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित हुआ था. जमीन का कब्जा मिलने और सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद 15 साल बाद भी नामांतरण नहीं किया गया."

नामांतरण में भ्रष्टाचार के आरोप

पीड़ित का आरोप है कि राजस्व विभाग और संबंधित पटवारी की लापरवाही के कारण उनका मामला लगातार अटका हुआ है. नामांतरण नहीं होने के कारण वह अपनी जमीन का विक्रय नहीं कर पा रहा है. लगातार आर्थिक नुकसान झेल रहा है. इस सर्वे नंबर की अन्य जमीनों की नामांतरण हो चुके हैं. लेकिन उनके मामले में जानबूझकर बाधाएं खड़ी की जा रही हैं. व्यापारी ने एक अन्य भूमि के रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि किए जाने का भी आरोप लगाए. नामांतरण के लिए एक लाख रुपये लिए जा रहे हैं.

जिला प्रशासन को दिया दो दिन का अल्टीमेटम (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

पीड़ित व्यापारी का कहना है "कई बार अधिकारियों और पटवारी को शिकायत देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. परेशान होकर अब उन्होंने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है." कलेक्टर शीला दाहिमा ने कहा "मेरे पास जो फरियादी शिकायत लेकर आ रहे हैं, उनका समाधान किया जा रहा है. अब कोई बाहर इस तरह के हालात निर्मित करेगा तो में क्या कर सकती हूं. फरियादी मुझसे अंदर आकर मिला है. अगर मैं न्याय नहीं करूं तब कहना. मामले में जांच के आदेश दिए हैं."