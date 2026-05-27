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कलेक्टर की जनसुनवाई में दी जान, चौराहे पर डेडबॉडी रख हंगामा, तहसीलदार निशाने पर

श्योपुर के गणेश बाजार में रहने वाले देवेंद्र पुत्र दुलीचंद्र गोयल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी दुकान पर कब्जे की शिकायत की. 55 वर्षीय देवेंद्र गोयल न्याय की उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे थे लेकिन घर वापस नहीं लौट सके. जनसुनवाई के दौरान व्यापारी की हालत बिगड़ने पर लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इससे नाराज व्यापारियों के साथ परिजनों ने शहर के अशोक स्तंभ के सामने डेडबॉडी रखकर न्याय की मांग की.

श्योपुर : अपनी दुकान पर अवैध कब्जे से परेशान होकर एक व्यक्ति जब शिकायतें करके थक गया और कलेक्टर की जनसुनवाई में भी दो बार शिकायत करने पर समाधान नहीं हुआ तो उसने खौफनाक कदम उठाया. मंगलवार को श्योपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उसने जानलेवा कदम उठाया. उसकी मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. बुधवार को नाराज लोगों ने उसकी डेडबॉडी रखकर प्रदर्शन किया.

पीड़ित परिजनों के मुताबिक देवेंद्र गोयल पिछले कई महीने से अपनी दुकान पर कब्जे की शिकायत लेकर प्रशासन और पुलिस के चक्कर काट रहे थे. उन्होंने कोतवाली थाने से लेकर जनसुनवाई तक कई बार आवेदन दिए लेकिन हर बार सिर्फ मिला आश्वासन. आरोप है "तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने फरियादी को कहा कि आपकी सुनवाई नहीं हो सकती. इसी से आहत होकर उन्होंने खौफनाक कदम उठाया." बुधवार को प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर कलेक्टर शीला दाहिमा ने उनकी मांगें सुनी और पूरी करने का आश्वासन दिया.

घटना से कलेक्टर बेहद दुखी

कलेक्टर शीला दाहिमा ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा "प्रशासन पूरी संवेदना के साथ परिवार के साथ खड़ा है. रेडक्रॉस के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई है. मुख्यमंत्री को सहायता प्रस्ताव भेजा जाएगा. परिवार के बेटे के रोजगार की व्यवस्था कराने की व्यवस्था की जाएगी. तहसीलदार मनीषा मिश्रा को हटा दिया गया है और उनके खिलाफ जांच तथा कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जा रहा है." समाजसेवी बिहारी सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया "देवेंद्र गोयल ने तहसीलदार से साफ कहा था कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह जान दे देगा. इस पर तहसीलदार ने कहा कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा."

विधायक बाबू जंडेल ने तहसीलदार को घेरा

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कहा "देवेंद्र गोयल कई महीनों से प्रशासन के चक्कर काट रहे थे और यह उनकी तीसरी जनसुनवाई थी. तहसीलदार ने कलेक्टर की मौजूदगी के बावजूद फरियादी को यह कहकर टाल दिया कि वह यहां नहीं हैं. तहसीलदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए." मृतक के बेटे कन्हैया ने कहा "परिवार की दुकान पर कब्जा किया गया था और प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई." मृतक की बेटी और पत्नी ने भी रो-रोकर अपनी व्यथा सुनाई.