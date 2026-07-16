श्योपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में प्रिंसिपल नींद से हारे, NSUI ने कॉलेज में लगाए पोस्टर
श्योपुर कलेक्ट्रेट में चल रही जन सुनवाई में नींद पूरी करने वाले प्राचार्य पर कलेक्टर सख्त. एनएसयूआई ने भी खोला मोर्चा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 1:25 PM IST
श्योपुर : हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका ताजा उदाहरण फिर दिखाई दिया. श्योपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में पीएम श्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस के प्राचार्य ओपी शर्मा सोते दिखाई दिए. इस मामले को लेकर बुधवार को एनएसयूआई मैदान में उतर आई और कॉलेज पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया.
पहली बार भी प्रशासन का मजाक उड़ा था
जनसुनवाई में जिलेभर से लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं. मंगलवार को भी श्योपुर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई हुई. इस दौरान सभी विभागों के बड़े अफसर मौजूद थे लेकिन पीएम श्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्य ओपी शर्मा नींद पर कंट्रल नहीं कर सके. वह काफी देर तक नींद के झोंकों में रहे. हालांकि पिछले मंगलवार की जनसुनवाई के दौरान भी अधिकारी के सोते हुए मिले थे. इसके बाद प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी.
कॉलेज के गेट पर छात्रों ने लगाए पोस्टर
पिछली घटना से जिला प्रशासन ने सबक नहीं लिया और फिर वह दृश्य दिखाई दिया. दूसरी बार ऐसा वीडियो सामने आने से यह सवाल और गहरा हो गया कि जनसुनवाई को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं. बुधवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने श्योपुर पाली रोड स्थित पीएम श्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस कॉलेज पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में पोस्टर चिपका कर प्राचार्य के खिलाफ नाराजगी जताई. छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को लेकर वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं. जिम्मेदार अधिकारी जनसुनवाई में सोते नजर आ रहे हैं.
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प्राचार्य को शोकॉज नोटिस जारी होगा
NSUI जिला अध्यक्ष अभिषेक मीणा ने बताया "श्योपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई के दौरान पीएम श्री एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज के प्रिंसिपल सोते रहे. डीएम, अतिरिक्त कलेक्टर एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे. लेकिन वह गहरी नींद में सो रहे थे. पिछले 3 साल से हम ज्ञापन, आवेदन दे रहे हैं. आंदोलन करते आ रहे हैं लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है." इस मामले में कलेक्टर शीला दाहिमा का कहना है "प्राचार्य ओपी शर्मा के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया जा रहा है."