श्योपुर कलेक्टर का ऑन द स्पॉट फैसला, फरियाद लेकर पहुंचे थे कई अनाथ मासूम

श्योपुर जनसुनवाई में 150 आवेदकों ने लगाई गुहार, जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पीड़ितों की समस्याओं का तत्काल किया समाधान.

SHEOPUR COLLECTOR PUBLIC HEARING
श्योपुर जनसुनवाई में 150 आवेदकों ने लगाई गुहार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 5:38 PM IST

श्योपुर: जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंगलवार को तब रोचक मोड़ सामने आया जब कलेक्ट्रेट में फरियाद लेकर अनाथ मासूम बच्चे जा पहुंचे. यहां कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जनसुनवाई चल रही थी. इसी दौरान बच्चों ने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के लिए उनके खाते नहीं खोले गए, जिसके बाद कलेक्टर ने बैंक मैनेजर को तलब किया और तुरंत बच्चों के गार्जियन नियुक्त कर खाता खोलने की कार्यवाही कराई गई. इस दौरान जनसुनवाई में करीब 150 आवेदक अपनी-अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिसका कलेक्टर ने ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया.

निराश्रित बच्चों को लेकर दिए निर्देश

मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर ने निराश्रित बच्चों के मामले में गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश दिए, वहीं स्पॉन्सरशिप योजना का खाता नहीं खोलने की शिकायत पर बैंक मैनेजर को जनसुनवाई में तलब कर तत्काल खाता खोलने की कार्यवाही कराई गई. इसके अलावा भीकापुर निवासी निराश्रित दो बच्चों के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग को गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं.

क्यों नहीं मिल रहा था योजना का लाभ?

स्पॉन्सरशिप योजना के लाभार्थी कुछ बच्चों ने सुनवाई में बताया कि योजना में राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन गार्जियन नियुक्त नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना के तहत गार्जियन नियुक्त कराने के निर्देश दिए हैं. स्पॉन्सरशिप योजना वह योजना है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार बच्चों को आर्थिक अनुपूरक सहायता देती हैं.

SHEOPUR COLLECTOR JANSUNWAI
श्योपुर कलेक्टर का ऑन द स्पॉट फैसला (ETV Bharat)

जल्द अनुग्रह राशि मिलने का आश्वासन

कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने द्वारिका बाई के आवेदन की सुनवाई करते हुए उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना तहत पति की सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत हो गई है और ईपीओ भी जारी हो चुका है. जल्द ही बैंक के माध्यम से राशि मिल जाएगी. द्वारिका बाई पति नाथूलाल रेगर की मृत्यु के बाद अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन किया था.

बैंक मैनेजर को खाता खोलने के निर्देश

इसी प्रकार पोहरी निवासी मीनाक्षी को अवगत कराया गया कि संबल योजना के तहत 4 लाख रु की राशि स्वीकृत है, नॉमिनी चेंज होने की प्रक्रिया संचालित है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी. पोहरी निवासी मीनाक्षी के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. जिसके बाद संबल योजना के तहत 4 लाख रुपये की राशि मंजूर हुई है.

जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान यूको बैंक शाखा के मैनेजर को मौके पर बुलाकर स्पॉन्सरशिप योजना के लाभार्थी बच्चों के संयुक्त बैंक खाते तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में भसुंदर निवासी कैलाशी बाई ने आवेदन किया था. उन्होंने स्पॉन्सरशिप योजना में आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी खाता नहीं खुलने के कारण लाभ नहीं मिलने की शिकायत की थी. इस पर तत्काल खाता खुलवाने की कार्रवाई की गई.

