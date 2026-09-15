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कुपोषण मुक्त श्योपुर के दावों की हकीकत चिंताजनक, आधे बच्चों को जबरन किया डिस्चार्ज

श्योपुर प्रशासन के कुपोषण मुक्त के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संजीवनी कोष ने पानी फेरा. कांग्रेस भी हमलावर. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

Sheopur malnutrition
श्योपुर में कुपोषण के आंकड़ों पर छिड़ी बहस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर : क्या श्योपुर जिले में कुपोषण खत्म हो रहा है? जिला प्रशासन का दावा है कि श्योपुर में कुपोषण की स्थिति नहीं है. एनआरसी में भर्ती बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जाने का प्रतिशत 91.8 है. पोषण कार्यक्रमों के तहत पंजीयन का लक्ष्य 166 प्रतिशत से अधिक हासिल होने का दावा किया जा रहा है. वहीं, जिला प्रशान के दावों की हवा मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संजीवनी कोष से जुड़े आंकड़ों ने निकालकर कर रख दी. मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संजीवनी कोष के अनुसार इसी साल बीते जून और जुलाई में एनआरसी से डिस्चार्ज हुए बच्चों में सभी की पूर्ण रिकवरी नहीं हुई.

बगैर रिकवरी के बच्चों को डिस्चार्ज किया

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संजीवनी कोष के आंकड़े बताते हैं "जून में एनआरसी से डिस्चार्ज हुए 1,957 बच्चों में 57.7 प्रतिशत ही स्वस्थ हुए. 42.3 प्रतिशत बच्चों की रिकवरी पूरी नहीं हुई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. इसी प्रकार जुलाई में 1,205 बच्चों में से 56.5 प्रतिशत बच्चों के स्वस्थ होने और 43.5 प्रतिशत के बिना पूर्ण रिकवरी के डिस्चार्ज किया गया."

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल (ETV BHARAT)

कलेक्टर का दावा- कुपोषण की स्थिति नहीं

श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने बताया "श्योपुर जिले में कुपोषण की स्थिति नहीं है. एनआरसी में भर्ती बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जाने का प्रतिशत 91.8 है. आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के वजन और लंबाई की माप कर उनके पोषण स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. जिला चिकित्सालय के एनआरसी में ढाई वर्षीय बालक का उपचार चल रहा है. उसके पिता के अनुसार बच्चा जन्म से ही कमजोर है और पिछले माह उसे अति कुपोषित बच्चों की सूची में शामिल किया गया है. बच्चे का पिछले 15 दिनों से उपचार किया जा रहा है."

कांग्रेस ने कुपोषण पर सरकार को घेरा

कुपोषण को लेकर जिला प्रशासन के दावों को लेकर कांग्रेस हमलावर है. विधायक बाबू जंडेल ने सवाल उठाते हुए कहा "वह वर्ष 2018 से लगातार कुपोषण का मुद्दा सरकार के सामने उठाते आ रहे हैं. आदिवासी और कमजोर वर्ग के बच्चे तथा महिलाएं कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हैं. कुपोषण से संबंधित योजनाओं के लिए सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन और राशि के उपयोग की जमीनी स्थिति की निगरानी जरूरी है."

विधायक जंडेल ने कहा "जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि गांवों में जाकर बच्चों और महिलाओं की वास्तविक स्थिति देखें. कुपोषण को लेकर कलेक्टर को पत्र भी दिया गया है और कलेक्टर ने गांव-गांव जाकर स्थिति का आकलन कराने का आश्वासन दिया है."

तीन कमजोर बच्चे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं

रघुनाथपुर के पास करीब 25 परिवारों की सहराना बस्ती में 3 कमजोर बच्चों के मिलने का दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है. इनमें 3 वर्षीय बच्चे का वजन 6.9 किलोग्राम और 4 वर्षीय का वजन 5.35 किलोग्राम पाया गया. आरोप है कि ये बच्चे किसी आंगनबाड़ी केंद्र के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा "कागजों में श्योपुर को कुपोषण मुक्त बताया जा रहा है, जबकि जमीन पर स्थिति अलग है."

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