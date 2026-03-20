कराहल BEO ने मचा रखी थी अंधेरगर्दी, श्योपुर कलेक्टर का सख्त एक्शन
श्योपुर के कराहल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर रिश्वत लेने और पद का दुरुपयोग करने के आरोप. कलेक्टर ने सारे प्रभार छीने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 12:39 PM IST
रिपोर्ट: धीरज कुमार
श्योपुर : श्योपुर के कराहल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) पीके श्रीवास्तव पर आरोप है कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक से अवकाश नगदीकारण के भुगतान के बदले 2 लाख 85 हजार रुपए की रिश्वत ली. शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने बीईओ को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया. बीईओ के खिलाफ अवैध नियुक्ति करने के साथ ही प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप हैं.
अवकाश के भुगतान के बदले ली रिश्वत
शिकायत मिलने पर श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कराहल बीईओ पीके श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की है. साथ ही जांच के आदेश दिए हैं. गुरुवार रात कलेक्टर अर्पित वर्मा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया. आदेश में लिखा है "सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक शिवनाथ तोमर से अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान के नाम पर कराहल खंड शिक्षा अधिकारी पीके श्रीवास्तव पर 2 लाख 85 हजार रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है."
आदेश में ये भी लिखा है "बीईओ पीके श्रीवास्तव ने अपने पुत्र अभिषेक श्रीवास्तव को कलेक्टर दर पर सहायक ग्रेड-3 पद पर नियुक्त कराया. साथ ही स्थानांतरण होने वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया और 8 माह तक वेतन का भुगतान जारी रखा."
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग में अटैच किया
बीईओ पीके श्रीवास्तव इस बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके. कलेक्टर के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बीईओ को तुरंत प्रभार से मुक्त कर दिया. उनके अतिरिक्त प्रभार सहित आहरण और संवितरण अधिकार राकेश कुमार गुप्ता सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्योपुर को सौंपे गए हैं. बीईओ पीके श्रीवास्तव को पूर्व पद स्थापना प्राचार्य हाई स्कूल पटौदा का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक खिरखिरी के प्रभारी प्राचार्य को सौंपा गया है.
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आरोपों की जांच जारी रहेगी
पीके श्रीवास्तव को कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्योपुर में सलग्न रहने के निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में एसडीएम कराहल बीएस श्रीवास्तव का कहना है "कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आदेश जारी किया है. मामले की जांच भी जारी रहेगी."