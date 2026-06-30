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श्योपुर में छात्रों की सुरक्षा पर अधिकारी एक्टिव, कोचिंग संस्थानों को करना होगा शासन के निर्देशों का पालन

यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता. निजी स्कूल संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि विजयपुर सहित आसपास के क्षेत्र में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों की जांच कराई जाए. जिन संस्थानों के पास मान्यता नहीं है या जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाए.

विजयपुर और आसपास के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार दंडोतिया को ज्ञापन सौंप कर बताया कि विजयपुर सहित आसपास के क्षेत्र में कई कोचिंग सेंटर और हॉस्टलों में अग्नि-शामन यंत्र, आपातकालीन निकास, सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तक उपलब्ध नहीं है.

श्योपुर: लखनऊ के अलीगंज में बीते दिन गेमिंग सेंटर और लाइब्रेरी में भीषण आग की घटना हुई थी. इस हादसे के बाद अब श्योपुर के विजयपुर में कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. विजयपुर के निजी स्कूल संचालकों ने सोमवार को खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार दंडोतिया को ज्ञापन सौंप कर गैर मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि "कई संस्थान बिना आवश्यक अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किए बगैर संचालित हो रहे हैं."

स्कूल टाइमिंग में स्कूल संचालित करने का आरोप

प्राइवेट स्कूल संचालक शिवकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि "छात्रों की सुरक्षा हित के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है. अग्निशमन यंत्र होना चाहिए. इसके अलावा अन्य हर व्यवस्था होनी चाहिए, जो निजी कोचिंग संचालकों के पास नहीं है. कई कोचिंग, स्कूल टाइमिंग के दौरान संचालित हो रही है. जिससे स्कूलों को भी परेशानी हो रही है."

जी स्कूल संचालकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन (ETV Bharat)

प्राइवेट स्कूल संचालक सुनील तिवारी ने बताया कि "विजयपुर क्षेत्र में कई कोचिंग प्रशासन के मापदंड अनुसार संचालित नहीं किए जा रहे हैं. प्रशासन से मांग है कि इस तरह के कोचिंग संस्थानों को बंद कराया जाए, जिनके पास मान्यता नहीं है. शासन ने हमारे स्कूलों का विधिवत निरीक्षण किया, उसके बाद हम स्कूल संचालित कर रहे हैं."

खंड शिक्षा अधिकारी ने दिया कार्रवाई का भरोसा

खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार डंडोतिया ने बताया, "प्राइवेट स्कूल संचालकों ने ज्ञापन सौंपा है और बताया कि कुछ कोचिंग अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं, उन्हें बंद करने की मांग की गई. हम इस पूरे मामले की जांच कराते हैं जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसे पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

उन्होंने कहा, "कोचिंग संस्थान, स्कूल टाइमिंग में संचालित नहीं करना है. कोचिंग सेंटर पर पहुंचने के लिए सुलभ रास्ते होने चाहिए. इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलग से निकास उपलब्ध होना जरूरी है. कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए. आवश्यकता से अधिक छात्रों को क्लास में नहीं बैठाया जा सकता है. शौचालय पेयजल और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था शासन के निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए. यह नियम सभी के लिए लागू है. जिन कोचिंग सेंटरों द्वारा कलेक्टर के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें बंद करने के लिए प्रयास किया जाएगा. उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी."