इतने हादसे फिर भी बच्चों की जान से खिलावाड़, स्कूल वैन और बस ने उफनती पुलिया की पार
श्योपुर में बच्चों की जान से खिलवाड़,ड्राइवर ने उफनती पुलिया पर डाल दी बस और वाहन, वीडियो आया सामने, धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 9:45 AM IST
श्योपुर : मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. हाल ही में राजगढ़ में उफनते नाले में वैन गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी, बावजूद इसके लोग हद दर्जे की लापरवाही बरत रहे हैं. ताजा मामला श्योपुर से सामने आया है, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. श्योपुर के बड़ौदा थाना क्षेत्र में उफनती नदी की पुलिया पार कर स्कूल वाहन निकालने का मामला सामने आया है.
श्योपुर में हो सकता है बड़ा हादसा
ये मामला श्योपुर जिले के बड़ौदा थाना क्षेत्र के बोरदा गांव और मकड़ावदा कलां के बीच की है. जहां बुधवार को नदी की पुलिया पर पानी का तेज बहाव था. लेकिन स्कूल वाहन चालकों ने मासूम बच्चों की जान जोखिम में डालते हुए वाहन पुलिया से निकाल दी. अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद हड़कंप मच गया है. ग्रामीण बंटी ने कहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश के कारण श्योपुर में भी नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है. पार्वती नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी उफान पर है. इसके अलावा अहेली नदी की पुलिया भी अपने रौद्र रुप में चल रही है. निजी स्कूल की बस और वाहन चालक बच्चों की जान की परवाह न करते हुए उफनती पुलिया को पार कर रहे हैं. प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए वरना बड़ा हादसा हो सकता है.
प्रशासन व स्कूल संचालक दोनों लापरवाह
समाजसेवी नितिन ने इस मामले को लेकर कहा, '' आखिर बच्चों की जान के साथ इस तरह निजी स्कूल वाले खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? अगर तेज बहाव आ जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था. अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वर्तमान में नदी नाले उफान पर चल रहे हैं परंतु प्रशासन के अधिकारी मौके पर तैनात नहीं है. इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और निजी स्कूल संचालक और इन वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इसी तरह की घटना पर रोक लगाई जा सके.
श्योपुर में वन विभाग की टीम पर हमला
श्योपुर जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया. श्यामपुर रेंज की मोरेका बीट में कर्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आदीवासी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी. इस दौरान वन विभाग की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई. हालांकि, आदिवासियों द्वारा किए गए हमले से कई अधिकारी कर्मचारी घायल हुए हैं. वन विभाग की टीम ने रघुनाथपुर थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है.
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रघुनाथपुर थाना प्रभारी शशि तोमर ने बताया, '' वन विभाग के बीट गार्ड वन रक्षक सुनील कुमार ने रघुनाथपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. उन्होंने बताया कि वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्यामपुर रेंज के मोरेका वीट में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने उन पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया है.वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करेगी.पुलिस ने आवेदन पर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है.''