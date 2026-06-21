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श्योपुर के खेतों में काम रहे थे लोग, तभी नजर आया खून जमा देने वाला मंजर

कूनो नेशनल पार्क से निकली मादा चीता CCB2 श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में पहुंची. दहशत में ग्रामीण, बच्चों को घरों में कैद किए परिजन.

SHEOPUR VILLAGE CHEETAH SPOTTED
श्योपुर में पहुंची कूनों की मादा चीता (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 11:01 PM IST

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श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकली मादा चीता रविवार को विजयपुर क्षेत्र के दुबेरा गांव में पहुंच गई. चीता खेतों के रास्ते सीधे आबादी इलाके में पहुंच गई और सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पास जा पहुंची. स्कूल के नजदीक पहुंचने के बाद ग्रामीणों की नजर चीता पर पड़ गई, जिसके बाद इस खबर से पूरे गांव में दहशत फैल गई.

बच्चों को घरों में कैद किए ग्रामीण

कूनो नेशनल पार्क से निकली मादा चीता CCB2 श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र के मगरदा थाना क्षेत्र के दुबेरा गांव की सीमा में प्रवेश कर गई. खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने जब चीता को गांव की ओर आते देखा, तो वे आसपास के घरों की ओर भागने लगे. वहीं, मादा चीता खेतों से होते हुए गांव में पहुंच गई. कुछ लोगों ने चीता को स्कूल के पास देखा, जिसके बाद गांव में खबर फैल गई कि स्कूल के पास मादा चीता आई है. इससे लोगों में दहशत फैल गई और ग्रामीण अपने बच्चों को तुरंत घरों में कैद कर लिए.

श्योपुर में स्कूल के पास हुई स्पॉट (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी

ग्रामीणों ने शोर मचाकर और लाठी डंडों के सहारे चीते को गांव से बाहर भगाने का प्रयास भी किया. ग्रामीण चंदन ने बताया "जब मादा चीता गांव में पहुंची, उस समय वन विभाग या चीता मित्र मौके पर मौजूद नहीं थे. जिसके कारण स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई."

वहीं, लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई जा रही है. घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि गांव में नियमित निगरानी बढ़ाई जाए. ग्रामीणों को समय-समय पर सतर्क करने का काम भी किया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल और बच्चों की सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए.

विशेषज्ञ बताते हैं कि कभी-कभी चीते अपने प्राकृतिक मूवमेंट या शिकार की तलाश में जंगल सीमा से बाहर निकल आते हैं. वहीं, वन विभाग लगातार उनकी निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मूवमेंट पर नजर रखने का दावा कर रहा है.

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