कूनो में भारतीय चीतों की गूंजी किलकारी, चीता गामिनी ने दूसरी बार दिया शावकों को जन्म

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में फिर चीता गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया. भारत में जन्मे चीतों की संख्या हुई 27.

cheeta Gamini birth 03 cubs
चीता गामिनी ने दूसरी बार दिया शावकों को जन्म (Source : Bhupender singh Yadav x Account)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 11:24 AM IST

Updated : February 18, 2026 at 11:53 AM IST

श्योपुर : टाइगर स्टेट के बाद चीता स्टेट बन चुका मध्य प्रदेश चीता प्रोजेक्ट की सफलता की कहानी खुद बयां कर रहा है. कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ़्रीका से आए चीतों के 03 साल पूरे होने की खुशी दोगुनी हो गई, क्योकि एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं. साउथ अफ्रीकन चीता गामिनी ने 03 शावकों को बुधवार सुबह जन्म दिया. ये जानकारी श्योपुर डीएफओ के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर दी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव खुशी से झूमे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बधाई देते हुए लिखा "चीतों के पुनर्स्थापन का सशक्त केंद्र मध्यप्रदेश…अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता ‘गामिनी’ ने 3 शावकों को जन्म दिया है. श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों के 03 वर्ष पूर्ण होने के साथ यह 9वां सफल प्रसव है. भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है. यह पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है."

कूनो में फिर गूंजी किलकारियां (Source : Kuno National Park)

इस प्रकार सफल रहा चीता प्रोजेक्ट

भारत की धरती पर 2022 में चीतों को दोबारा बसाने की शुरुआत हुई. चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से चीते लाये गए. इसके बाद 12 चीतों का दूसरा बैच 18 फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से आया. अब चीता गामिनी ने 03 शावकों को जन्म दिया. इससे पहले भी चीता गामिनी 03 शावकों को जन्म दे चुकी है. ये भारत में होने वाला 9वां चीता प्रसव है. इसके साथ ही भारत में जन्मे शावकों की संख्या 27 हो गई है. चीतों की संख्या 38 हो गई है. इनमें 35 कूनो और 3 गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद हैं.

चीता प्रोजेक्ट पर एक नजर

  • 18 फ़रवरी 2023 को चीता प्रोजेक्ट के तहत 12 चीते भारत लाए गए.
  • वर्तमान में 8 साउथ अफ़्रीकन चीते भारत में हैं. इनमें 4 मादा और 4 नर चीते हैं
  • साउथ अफ्रीका से भारत लाए गए पहले 4 चीतों की पूर्व में मौत हो चुकी है.
  • जीवित 8 चीतों में से 1 मादा और 2 नर चीते प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में भेजे जा चुके हैं
  • बाकी 5 साउथ अफ़्रीकन चीते (3 फ़ीमेल और 2 मेल) कूनो नेशनल पार्क का हिस्सा हैं.

भारत में चीता शावकों का जन्म

cheeta Gamini birth 03 cubs
कूनो नेशनल पार्क में आराम फरमाते चीते (Source : Kuno National Park)
  • कूनो में बसी तीनों साउथ अफ़्रीकन वयस्क चीता मादाओं ने शावकों को सफलतापूर्वक जन्म दिया है
  • साउथ अफ़्रीकन मादाओं के अभी कुल 10 शावक हैं
  • मादा चीताओं से भारत में जन्मे शावकों में 3 फ़ीमेल सब-एडल्ट, 4 मेल सब-एडल्ट, 3 नए जन्मे शावक हैं .
  • चीता गामिनी दूसरी बार मां बनी है.
  • मादा चीता वीरा अभी अपने 13 महीने के नर बच्चे के साथ जंगल में आज़ादी से घूम रही है.
  • मादा चीता निरवा अपने 10 महीने के 03 शावकों के साथ बाड़े में है
Last Updated : February 18, 2026 at 11:53 AM IST

