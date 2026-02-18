ETV Bharat / state

कूनो में भारतीय चीतों की गूंजी किलकारी, चीता गामिनी ने दूसरी बार दिया शावकों को जन्म

चीता गामिनी ने दूसरी बार दिया शावकों को जन्म ( Source : Bhupender singh Yadav x Account )

श्योपुर : टाइगर स्टेट के बाद चीता स्टेट बन चुका मध्य प्रदेश चीता प्रोजेक्ट की सफलता की कहानी खुद बयां कर रहा है. कूनो नेशनल पार्क में साउथ अफ़्रीका से आए चीतों के 03 साल पूरे होने की खुशी दोगुनी हो गई, क्योकि एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं. साउथ अफ्रीकन चीता गामिनी ने 03 शावकों को बुधवार सुबह जन्म दिया. ये जानकारी श्योपुर डीएफओ के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर दी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव खुशी से झूमे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बधाई देते हुए लिखा "चीतों के पुनर्स्थापन का सशक्त केंद्र मध्यप्रदेश…अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता ‘गामिनी’ ने 3 शावकों को जन्म दिया है. श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में आए चीतों के 03 वर्ष पूर्ण होने के साथ यह 9वां सफल प्रसव है. भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है. यह पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है."