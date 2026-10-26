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श्योपुर में चीते पर हमला!, पांव में सीरियस इंजरी, 19 माह का है घायल शावक

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

श्योपुर: श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक चीते के घायल होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि चीते के पैर में गंभीर चोट लगी है. ये घायल चीता निरवा का शावक है जिसकी उम्र 19 माह बताई जा रही है. हालांकि, चीते के घायल होने की खबरों को कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने सिरे से खारिज किया है. वहीं, वन्यजीवों से जुड़े मामले को लेकर सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने चीते के घायल होने का दावा किया है.

आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने X पर शेयर की चीते के घायल होने की जानकारी