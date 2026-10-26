श्योपुर में चीते पर हमला!, पांव में सीरियस इंजरी, 19 माह का है घायल शावक
श्योपुर में अज्ञात कारणों के चलते चीता घायल, पैर में गंभीर चोट, ईटीवी भारत पर खबर छपने के बाद कूनो दी सफाई. रिपोर्ट धीरज बालोटिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:14 PM IST
श्योपुर: श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक चीते के घायल होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि चीते के पैर में गंभीर चोट लगी है. ये घायल चीता निरवा का शावक है जिसकी उम्र 19 माह बताई जा रही है. हालांकि, चीते के घायल होने की खबरों को कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने सिरे से खारिज किया है. वहीं, वन्यजीवों से जुड़े मामले को लेकर सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने चीते के घायल होने का दावा किया है.
आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने X पर शेयर की चीते के घायल होने की जानकारी
दुबे ने अपने सोशल मीडिया X पर चीता के घायल होने की जानकारी भी साझा की है. सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी में कूनो क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, चीते के चोट लगने की और घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है.
बमोरी गांव में चीतों ने दो बछड़ों का शिकार किया था, इसके बाद हुआ हमला
गौरतलब है कि रविवार को बरगवां थाना क्षेत्र के बमोरी गांव में चीतों ने दो बछड़ों का शिकार किया था. इसके बाद यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पशुपालक ने अपनी जान बचाने और उसके मवेशियों की मौत को लेकर आक्रोशित होकर चीतों पर हमला कर दिया था. फिलहाल चीते के घायल होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारी अब इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होने की बात कह रहे हैं.
आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी देते हुए लिखा कि "चीता प्रोजेक्ट और कूनो नेशनल पार्क डीएफओ चीतों की रक्षा करने में विफल रहे. शिकारी के हमले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक ने श्योपुर के कूनो में विशेष टीम भेजी, चीते की हालत गंभीर.
FD Cheetah Project & DFO Kuno FAILED to protect Cheetah! MP CWLW now sends Special Team to Kuno, Sheopur after poacher attack — Cheetah critical. I flagged radio-collared leopards poaching, demanded action — kuno park https://t.co/ShFVXnaxYL fear came true, now Cheetah attacked. Accountability must be fixed! #KunoCheetahAttack @PMOIndia @CMMadhyaPradesh @ntca_india @moefcc @WCCBHQ @KVSinghMPGonda @DGP_MP— Ajay Dubey (@Ajaydubey9) October 26, 2026
मैंने रेडियो कॉलर वाले शिकार का मुद्दा उठाया था और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कूनो पार्क विफल रहा. मेरा डर सच साबित हुआ, अब चीते पर हमला हुआ है. उन्होंने लिखा है कि व्यवस्था चरमरा गई है हम चुप नहीं रह सकते. जबकि हमारे वन्यजीवों का बेरहमी से शिकार किया जा रहा है.
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वहीं, इस संबंध में कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने बताया कि "इस तरह कोई घटना नहीं हुई है. न ही किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी है. कोई भी चीता घायल नहीं हुआ है."
ईटीवी भारत पर खबर छपने के बाद कूनों ने जारी किया प्रेस नोट
प्रेस नोट में कहा गया है कि- "कूनो नेशनल पार्क से सटे मुरैना टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के जंगल में विचरण कर रहा निर्वा का 19 महीने का नर चीता शावक घायल अवस्था में मिला है. मॉनिटरिंग टीम ने 25 अक्टूबर की शाम शावक को घायल हालत में देखा. इसके बाद रात में उसका रेस्क्यू कर कूनो नेशनल पार्क लाया गया, जहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण कर उपचार शुरू किया गया है."