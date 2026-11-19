ETV Bharat / state

श्योपुर में रेत माफियाओं का आतंक, रेत का अवैध कारोबार रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला

श्योपुर: चंबल में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है. श्योपुर में चंबल नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से अवैध रेत भरकर शहर की ओर आ रहे रेत कारोबारियों को रोकने के लिए वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी. इसी दौरान ढेंगदा बायपास तिराहे पर बाइक सवार आरोपियों ने वन अमले पर अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. जिसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

हमले में एक वनरक्षक घायल हो गया. हालात ऐसे बने कि सरकारी कार्रवाई में पकड़ी गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी आरोपी माफिया जबरन छुड़ाकर ले भागे. हालांकि वन विभाग की टीम ने एक रेत माफिया को मौके से दबोच लिया.

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन में वन विभाग और एसएएफ की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी. इसी दौरान चंबल नदी की रेत से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दिखाई दीं. टीम ने चालकों को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालकों ने ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ाकर मौके से भागने की कोशिश की.

वनकर्मचारियों ने सरकारी वाहनों से पीछा कर एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया और उसे कार्रवाई के लिए कार्यालय लाया जा रहा था. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. ढेंगदा बायपास तिराहे पर दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने वन अमले पर पथराव कर दिया. इसके बाद लाठी-डंडों से हमला किया गया. इस हमले में एक वनरक्षक के हाथ में चोट आई.

माफियाओं के हमले में एक वनकर्मी घायल (ETV Bharat)

ट्रैक्टर-ट्रॉली को जबरन छुड़ाकर ले गए माफिया

वन विभाग के मुताबिक, वनकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी वीरेंद्र को पकड़ लिया. जिसकी पहचान ग्राम किन्नपुरा निवासी, पुत्र रामदयाल के रूप में हुई है. घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई. वहीं, सरकारी कार्रवाई में पकड़ी गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को आरोपी जबरन छुड़ाकर ले गए. घटना के बाद पकड़े गए आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

चंबल अभ्यारण विभाग के एसडीओ संदीप रावत ने बताया, "गुरुवार को वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी. इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के पास दो ट्रैक्टर-ट्रॉली चंबल नदी से रेत लेकर आ रही थी. टीम कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर थाने लेकर आ रही थी. इसी दौरान दो बाइक पर सवार रेत माफिया मौके पर पहुंचे और वनकर्मी पर पथराव कर लाठी डंडों से हमला कर दिया. माफिया ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ाकर ले गए. इस कार्रवाई में वन रक्षक रामलखन गुर्जर घायल हुआ है. वन विभाग मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटा है."