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हर साल शिकायत हर बार आश्वासन, 28 साल निकले और कितना इंतजार करेंगे आदिवासी

श्योपुर के चल पारोंद और मोगिया बस्ती में रहने वाले 70 आदिवासी परिवारों के सब्र का बांध अब टूट चुका है. 1998 से साल 2026 आ गया लेकिन बिजली नहीं आई. इन 28 सालों में इन आदिवासियों ने हर उस जगह गुहार लगाई, जहां से उम्मीद थी लेकिन सब बेअसर साबित हुआ. गांव में सूरज ढलते ही ऐसा सन्नाटा पसरता है कि सभी को दूसरे दिन यानि उजाले का इंतजार रहता है.

श्योपुर: 28 साल पहले लगे खंभों को देखते हुए बच्चे बड़े हो गए लेकिन लाइट नहीं आई, आती भी कैसे खंभे खड़े कर दिए लेकिन तार खींचे ही नहीं गए. 5G के इस जमाने में सभी के हाथ में मोबाइल है लेकिन बिजली नहीं. मोबाइल चार्ज करना है तो 2 से 3 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव या खेत की ओर जाना पड़ेगा. जहां लोग बिजली गुल हो जाने पर चंद मिनट नहीं रह पाते वहां 28 साल से लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं. इससे बड़ी विडंबना क्या होगी. ये हकीकत श्योपुर के कराहल तहसील क्षेत्र के खिरखिरी गांव के चल पारोंद और मोगिया बस्ती की है.

वोट मांगने वालों से लेकर अधिकारियों तक से गुहार

यह सिर्फ बिजली नहीं बल्कि उस सिस्टम की हकीकत है जो बड़े-बड़े दावे करती है. ग्रामीणों ने श्योपुर के बिजली दफ्तर में पहुंचकर बिजली महाप्रबंधक के सामने कई बार अपनी बात रखी. गुरुवार को एक बार पूरा गांव बिजली महाप्रबंधक के दफ्तर में गुहार लगाने पहुंचा. ग्रामीण कहते हैं, चुनावों में कई नेता यहां वोट मांगने पहुंचे, बड़े-बड़े दावे और वादे किए लेकिन कुछ नहीं हुआ. कहां हैं वो नेता और बड़े-बड़े अधिकारी जो नेताओं के सामने सरकारी योजनाओं की दुहाई देते हैं.

1998 में लगाए गए थे बिजली के खंभे

कराहल तहसील के खिरखिरी गांव के चक पारोंद और मोगिया बस्ती में 70 परिवार यानी 600 से अधिक सदस्य निवास करते हैं.

स्थानीय निवासी विष्णु आदिवासी कहते हैं, "1998 में बिजली के खंभे लगाए गए थे और उनको उम्मीद थी कि उनके गांव में जल्द रोशनी होगी. 28 साल बीत गए लेकिन खंभों पर तार ही नहीं डाले गए. आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके गांव में भी बिजली आएगी और अंधेरा दूर होगा."

आदिवासियों को अभी भी गांव के जगमग होने की उम्मीद (ETV Bharat)

बच्चों की पढ़ाई और मोबाइल चार्ज करना है सबसे बड़ी समस्या

रुक्मणी बाई का कहना है, "हमारे गांव में बिजली नहीं है, करीब 25 से 30 साल से ये सबसे बड़ी समस्या है. खेतों की जो बिजली लाइन है अगर वह टूट जाती है तो 2 महीने तक चालू नहीं होती है. लाइट नहीं होने से यहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक भी परेशान हैं. बच्चों भी सालों से पढ़ाई नहीं कर पा रहे. खंभे देखते हुए वे बड़े हो गए और अब उनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं. इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब चुका है. इस गांव में रहने वालों को अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव या फिर नजदीकी खेत में जाना पड़ता है."

'गांव के जगमग होने की नहीं टूटी आस'

गजेंद्र आदिवासी का कहना है, "कई बार जनसुनवाई में आवेदन भी देने पहुंचे जहां लोगों की समस्याओं का समाधान होने का दावा किया जाता है पंरतु वहां भी कोई समाधान नहीं हुआ. एक बार फिर कलेक्टर और बिजली विभाग के अधिकारियों के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं इस उम्मीद में कि जो सालों से नहीं हुआ शायद आज हो जाए और उनके गांव भी जगमग हो जाए."

'एक बार फिर मिला आश्वासन'

ग्राम पंचायत के उपसरपंच जतिन राजपूत का कहना है, "28 साल से अधिक समय हो गया है लेकिन बिजली के खंभों पर तार नहीं खिंच पाए. कलेक्टर शीला दाहिमा और बिजली महाप्रबंधक के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं. एक बार फिर अधिकारियों से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जल्द ही सर्वे करवाकर इस समस्या का समाधान करवा दिया जायेगा. हर साल की तरह बारिश आने वाली है और इस दौरान आदिवासी फिर संघर्ष करते दिखाई देंगे. बिजली नहीं होने से पानी की भी समस्या है. ग्रामीण केवल एक ही हैंडपंप पर निर्भर हैं."

श्योपुर के बिजली महाप्रबंधक एलएन पाटीदार का कहना है, "ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हुई है. सर्वे करवाकर समस्या का जल्द ही समाधान कर देंगे.