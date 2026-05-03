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श्योपुर में मौत के बाद जातिगत भेदभाव का शिकार शव!, सरपंच और सचिव पर कार्रवाई की मांग

श्योपुर के ग्राम पंचायत जैदा गांव निवासी काड़ू लाल बैरवा की पत्नी 28 वर्षीय बबली बैरवा की मौत लंबी बीमारी के चलते हो गई. परिवार और समाज के लोग शव का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट पर पहुंचे. अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिश्तेदार और समाजसेवी मान सिंह बरोदिया भी मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने श्मशान घाट में देखा कि अलग-अलग जाति के लिए अलग-अलग श्मशान घाट है.

श्योपुर: ग्राम पंचायत जैदा में मरने के बाद भी व्यक्ति की जाति पीछा नहीं छोड़ रही है. यहां जाति के हिसाब बस्तियां ही नहीं, बल्कि श्मशान घाट भी बंटा हुआ है. श्मशान घाट में लगे टीन शेड के नीचे दलित समाज को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं है. दलित समाज आज भी खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं.

श्योपुर में मौते के बाद जातिगत भेदभाव का शिकार शव (ETV Bharat)

वहीं, कथित ऊंची जाति के अंतिम संस्कार के लिए टीन शेड लगा हुआ है, लेकिन दलित समाज के लोगों के श्मशान घाट पर कोई टीन शेड की व्यवस्था नहीं है. जिसका उन्होंने अपने समाज के साथ मिलकर विरोध जताया. अव्यवस्था देख दलित समाज का गुस्सा फूट पड़ा. वहीं, समाजसेवी मान सिंह ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर इस भेदभाव के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस भेदभाव के लिए जिला प्रशासन से सरपंच और सचिव पर कार्रवाई करने की भी मांग की है.

दलित समाज के श्मशान घाट पर टीन शेड लगाने की अपील

समाजसेवी मान सिंह बरोदिया ने कहा, "जैदा गांव में बबली बैरवा की मौत लंबी बीमारी के चलते हो गई. हम रिश्तेदारी के नाते अंतिम संस्कार में पहुंचे थे. जहां देखा कि अन्य समाज के श्मशान घाट के चबूतरे पर तो टीन शेड लगा था, लेकिन दलित समाज के चबूतरे पर कोई टीन शेड नहीं था. सरपंच सचिव की लापरवाही और मनमानी की वजह से वहां पर बैरवा समाज के चबूतरे पर टीन शेड की व्यवस्था नहीं है. बारिश भी आ जाए, तो बैरवा समाज को मुर्दा को जलाने में परेशानी होती है. कलेक्टर से निवेदन है कि जैदा गांव में श्मशान घाट पर हालात जाकर देखें और कानूनी कार्रवाई करें. बैरवा दलित समाज के लिए टीन शेड की व्यवस्था कराएं."

श्योपुर में महिला की मौत के बाद भी शव से भेदभाव (ETV Bharat)

इस संबंध में जनपद सीईओ श्याम सुंदर भटनागर ने बताया कि "वैसे तो सभी के लिए एक ही श्मशान घाट होता है. परंतु इस तरह की शिकायत पहली बार मिली है. हम मौके पर जाकर जांच करेंगे और संबंधितों के खिलाफ नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई करेंगे."