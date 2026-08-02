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श्योपुर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कोचिंग के वाहन ने कुचला, दर्दनाक मौत

श्योपुर में घर के बाहर खेल रहा था 7 साल का मासूम, युवक ने चढ़ाया स्कूली वाहन, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत.

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श्योपुर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार ने कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 5:04 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: मध्य प्रदेश के विजयपुर में सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, हीरापुरा गांव में 7 साल के मासूम को एक निजी कोचिंग के वाहन ने रौंद दिया. आनन-फानन में परिजन मासूम को लेकर विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. बेटे की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में थे. अस्पताल से घर जाने के लिए शव वाहन की जरूरत पड़ी तो स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थीं. पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

मासूम की चीख सुनकर उमड़ी भीड़

शुक्रवार को विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हीरापुरा गांव में 7 वर्षीय अरुण पुत्र सुगल्ली कुशवाह अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान एक निजी कोचिंग वाहन ने मासूम को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे मासूम की तेज चीख निकली, जब परिजन और आस पड़ोस के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो बच्चे को गंभीर रूप से घायल देखा. इस दौरान वाहन चालक मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकला.

विजयपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

वाहन चालक पर लापरवाही का आरोप

परिजन बच्चे को तत्काल विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे. हालांकि, उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि यह हादसा वाहन चालक की कथित लापरवाही के कारण हुआ. घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एक मासूम की जिंदगी सड़क हादसे में चली गई. शव को घर तक लेकर जाने की व्यवस्था भी परिवार को खुद करनी पड़ी. यह सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं और मानवीय संवेदनाओं से जुड़े कई सवाल खड़े करने वाला मामला है. अब पुलिस वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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वाहन जब्त कर मामले की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

वाहन की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी

बीजेपी नेता सौरव जादौन ने बताया, "मैंने विजयपुर में शव वाहन की मांग को लेकर कई बार कलेक्टर को आवेदन दिया है. आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई प्रशासन ने नहीं की, इसके बाद अपनी मांग को लेकर मैं पानी की टंकी पर चढ़ा था. प्रशासन को सोमवार का अल्टीमेटम दिया था. सोमवार भी निकल चुका है. प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है. अब बड़ा उग्र आंदोलन होगा. मोहन यादव की सरकार ने श्योपुर को शव वाहन दे दिए है. उसके बाद भी प्रशासन विजयपुर को एक शव वाहन नहीं दे पा रहा है."

विजयपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर ने बताया, "हीरापुर गांव निवासी सुगल्ली कुशवाह इनका 7 साल का बेटा अरुण घर के बाहर खेल रहा था. अचानक बोलेरो वाहन ने अरुण को जोरदार टक्कर मार दी. जिस वाहन से टक्कर हुई थी वह एक निजी कोचिंग पर चलती है. परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. गाड़ी को जब्त कर लिया है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है."

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