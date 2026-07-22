श्योपुर में एक ही रात अलग-अलग जगहों से 15 मवेशियों की चोरी, 6 आरोपी गिरफ्तार
श्योपुर में 15 मवेशियों की चोरी का खुलासा, पुलिस ने चोर गिरोह को किया बेनकाब, बदमाशों द्वारा भैंसों को बूचड़ खाने में बेचने का संदेह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 6:37 PM IST
श्योपुर: दो थानों की पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाले अंतरराज्यीय मवेशी चोर गिरोह को बेनकाब किया है. एक ही रात में श्योपुर के दो थाना क्षेत्रों से 14 भैंसे और एक पाड़ा चोरी करके राजस्थान भागने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने 18 दिन बाद आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 भैंसों और एक पिकअप वाहन को बरामद करने की कार्रवाई की है. अब पुलिस आरोपियों से अन्य भैंसों को बरामद करने के लिए कड़ी पूछताछ कर रही है.
पशु पालकों ने कराई थी भैंस चोरी की शिकायत
श्योपुर के मानपुर थाना क्षेत्र और देहात थाना क्षेत्र के मवेशी चोर गिरोह का बुधवार को पुलिस ने खुलासा किया है. ग्राम वर्धा बुजुर्ग गांव निवासी पशु पालक राम भरत मीणा ने पुलिस को बताया "उसकी 6 भैंसे नंदबेहर की खिरकाई वर्धा बुजुर्ग से 3 जुलाई की देर रात चोरी हो गई थीं. पुलिस ने पशु पालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया."
दूसरी ओर मानपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव निवासी पशु पालक ने मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी करीब 8 भैंसे और एक पाड़ा उसके बाड़े से उसी समय अज्ञात लोग चोरी कर ले गए. जिसके बाद 2 थानों की पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.
सीसीटीवी जांच के बाद मामले का हुआ खुलासा
पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद बदमाशों को तलाशने के लिए सीसीटीवी फुटेज और टोल टैक्स पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से जानकारी जुटाई कि इन आरोपियों ने 2 पिकअप से भैंसों को चोरी किया था. पुलिस गाड़ी नंबर की मदद से आरोपियों तक पहुंची और एक-एक कर 6 आरोपियों को अलग-अलग स्थान से गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इन बदमाशों ने भैंसों को बूचड़ खाने में बेच दिया है. अब पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर की मदद से पता लगाया कि आरोपी नवरत्न और सुरेश दोनों सगे भाई हैं, जिन्हें पुलिस ने टोंक से गिरफ्तार किया है. इसी प्रकार ओमप्रकाश और राकेश दोनों सगे भाई हैं, जिन्हें पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है. इसके अलावा सोनू को श्योपुर से और जुगराज जाटव उसके घर से गिरफ्तार किया गया है.
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अन्य आरोपियों और वाहन की तलाश जारी
देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया, "फिलहाल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. शेष आरोपियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. एक पिकअप वाहन की बरामदगी के लिए भी टीम को भेज दिया है. जल्द ही अन्य आरोपी और गाड़ी को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है.