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कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए 2 और चीते, बोत्सवाना के चीतों ने पिंजरे से लगाई छलांग

खुले जंगल में विचरण करने वाले चीतों की संख्या में इजाफा हुआ है. खुले जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो चुकी है. वन विभाग की टीम लगातार चीतों की मॉनिटरिंग और चीतों की सुरक्षा पर निगरानी करने का दावा कर रहा है. क्योंकि बीते 12 मई को कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे थे.

श्योपुर: भारत की धरती पर चीते तेज रफ्तार भरते नजर आ रहे हैं. देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कूनो नेशनल पार्क का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जा चुका है. कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 2 चीतों को भी शुक्रवार को खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया है. चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने इन 2 चीतों को खुले जंगल में आजाद किया.

बोत्सवाना के चीतों ने पिंजरे से लगाई छलांग (ETV Bharat)

2 चीतों को खुले जंगल में किया गया रिलीज

चीतों की बढ़ती संख्या ने वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में उम्मीद जगा दी है, वहीं दूसरी ओर बीते 12 मई 2026 को 4 शावकों की हुई मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और मॉनिटरिंग पर कई प्रश्न चिह्न लगते नजर आ रहे हैं. कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों का कहना है कि 13 मई को एक मादा चीता को खुले जंगल में रिलीज किया था. अब बोत्सवाना के 2 और चीतों को खुले जंगल में रिलीज कर दिया है.

अफ्रीकी चीतों को बसाने की परियोजना को मिली गति

इन दोनों मादा चीताओं को निर्धारित प्रक्रिया के दौरान खुले जंगल में रिलीज किया गया है. इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए एडवांस रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम और विशेष फील्ड स्टाफ की टीमें भी तैनात की गई है. अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि खुले जंगल में घूम रहे सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल के वातावरण में अच्छी तरह से ढल रहे हैं. अफ्रीकी चीतों को बसाने की परियोजना को गति मिली है.

विलुप्त प्रजाति फिर से बढ़ा रही भारत के जंगलों की शान

कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रहे सभी चीते धीरे-धीरे अपने नए घर को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. भारत से विलुप्त हो चुकी यह प्रजाति अब फिर से भारत के जंगलों की शान को बढ़ा रही है. हालांकि बीते दिनों शावकों की मौत और प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठे थे. लेकिन खुले जंगल में चीतों की मौजूदगी को वन विभाग की उपलब्धि माना जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए लगातार वैज्ञानिक तरीके से काम किया जा रहा है. ताकि आने वाले समय में चीतों की संख्या और बढ़ सके.

कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया, "शुक्रवार को खुले जंगल में 2 और मादा चीता को रिलीज किया गया है. खुले जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है. चीता प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए लगातार वैज्ञानिक तरीके से काम किया जा रहा है ताकि आना वाले समय में चीतों की संख्या में वृद्धि हो सके."