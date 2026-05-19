ETV Bharat / state

बोत्सवाना के चीतों को रास आया कूनो का खूबसूरत जंगल, शावकों की मस्ती का वीडियो आया सामने

कूनो नेशनल पार्क में दौड़ रहे कई देशों के चीता, अलग-अलग प्राकृतिक मिलन से तैयार पीढ़ी आनुवंशिक रूप से होगी मजबूत.

KUNO NATIONAL PARK
बोत्सवाना के चीतों को रास आया कूनो का खूबसूरत जंगल (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना अब नए चरण में प्रवेश कर चुकी है. केजीपी-12 के चार शावकों की मौत के बाद पार्क प्रबंधन ने बोत्सवाना से लाए गए 3 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया था. बोत्सवाना के इन 5 मादा चीताओं को खुले जंगल में 11 और 15 मई को छोड़ा गया था. कूनो में खुले जंगल का विचरण कर रही बोत्सवाना मादा चीताओं को अब पार्क का खुला जंगल रास आ गया है. जिसकी एक तस्वीर भी मंगलवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है.

चीतों की गूंजेगी किलकारी

वन्यजीव विशेषज्ञ आने वाली पीढ़ी को लेकर खुशी भी जता रहे हैं. कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में विचरण कर रहे चीतों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है. जिसमें 9 मादा चीता शामिल है. वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि मादा चीताओं के खुले जंगल में वृद्धि होने से नर चीतों का बाहरी इलाके में भटकाव कम होगा और कूनो नेशनल पार्क में अन्य चीतों की किलकारी भी गूंजेगी.

कूनो नेशनल पार्क में दौड़ रहे कई देशों के चीते (ETV Bharat)

3 देशों के चीता कर रहे विचरण

कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन अब बाड़ों में बंद 34 चीतों को लेकर भी सीमित प्रजनन मॉडल से आगे बढ़कर भी काम कर रहा है. पार्क प्रबंधन का सीधा सन्देश है कि प्राकृतिक स्थिति में चीतों की वृद्धि सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. कूनो में अब नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के मूल चीते मौजूद हैं.

कूनो नेशनल पार्क से आई तस्वीर

विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग देशों के प्राकृतिक मिलन से तैयार होने वाली नई पीढ़ी आनुवंशिक रूप से मजबूत होगी. विदेश से लाए गए चीते और भारत के कूनो नेशनल पार्क में जन्मे चीते भारत की धरती पर रच बस गए हैं. यह चीते भारत में नया अध्याय भी लिखने का काम रहे हैं.

कूनो नेशनल पार्क से आई एक तस्वीर भी साफ बयां कर रही है कि कैसे चीते जंगल में विचरण कर रहे हैं. कैसे नन्हे शावक अपनी मादा चीताओं के साथ शिकार करने के गुर सीख रहे हैं. यह भारत के लिए एक सुखद खबर और कूनो नेशनल पार्क में बढ़ती संख्या का प्रमाण भी है.

मानसून में चीतों की सुरक्षा को लेकर चुनौती

पार्क प्रबंधन के सामने मानसून सत्र में चीतों की सुरक्षा को लेकर चुनौती बनता है. बारिश के समय जंगल में अधिक नमी, संक्रमण और जल भराव का खतरा रहता है. हालांकि कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन उन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास भी करते रहे हैं. बारिश के समय में अब चीतों की बढ़ती संख्या के कारण तेंदुए से संघर्ष का खतरा बढ़ गया है. किशोर चीतों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती हो गई है.

मुख्य वन संरक्षक उत्तम शर्मा ने बताया, "यह सफलता चीता परियोजना के मुख्य उद्देश्य की दिशा में एक कदम है. इस परियोजना का उद्देश्य चीतों को प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करना और उनके प्रजनन को सुनिश्चित करना है. कूनो नेशनल पार्क में खुले जंगल में विचरण कर रहे चीतों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है. अब कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में चीते विचरण कर रहे है. और उन्हें भारत की धरती पसंद भी आ रही है."

TAGGED:

BOTSWANA CHEETAHS ENJOYING IN KUNO
BOTSWANA FIVE CHEETAHS
MADHYA PRADESH NEWS
SHEOPUR NEWS
KUNO NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.