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आस्था या मौत का खेल! चंबल में 15 की नाव पर 50 से ज्यादा श्रद्धालु सवार, लाइफ जैकेट लापता

बिना लाइफ जैकेट पार करा रहे चंबल नदी ( ETV Bharat )

श्योपुर: आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं की जिंदगी से खिलवाड़ का एक गंभीर मामला श्योपुर के मानपुर क्षेत्र से सामने आया है. सोमवती अमावस्या के अवसर पर मानपुर स्थित रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर चंबल नदी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी के दूसरी ओर पहुंचकर धार्मिक स्नान और पूजा-अर्चना करने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसी आस्था की भीड़ के बीच कुछ नाव संचालकों की लापरवाही श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ सकती है.

क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं को बैठा पार करा रहे नदी