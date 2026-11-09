आस्था या मौत का खेल! चंबल में 15 की नाव पर 50 से ज्यादा श्रद्धालु सवार, लाइफ जैकेट लापता
श्योपुर में सोमवती अमावस्या को लेकर रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़, नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बैठा पार करा रहे नदी. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 2:05 PM IST
श्योपुर: आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं की जिंदगी से खिलवाड़ का एक गंभीर मामला श्योपुर के मानपुर क्षेत्र से सामने आया है. सोमवती अमावस्या के अवसर पर मानपुर स्थित रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर चंबल नदी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी के दूसरी ओर पहुंचकर धार्मिक स्नान और पूजा-अर्चना करने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसी आस्था की भीड़ के बीच कुछ नाव संचालकों की लापरवाही श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ सकती है.
क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं को बैठा पार करा रहे नदी
सोमवार सुबह से ही नाव संचालक श्रद्धालुओं को चंबल नदी पार करा रहे हैं. आरोप है कि अधिक कमाई के लालच में नाव की निर्धारित क्षमता को दरकिनार कर दिया गया. जिस नाव में लगभग 15 श्रद्धालुओं को बैठाने की क्षमता बताई जा रही है, उसी नाव में 50 से अधिक श्रद्धालुओं को बैठाकर नदी पार कराई जा रही है. यानी क्षमता से तीन गुना से भी अधिक लोगों को नाव में बैठाकर मौत का सफर करवाया जा रहा है.
नाव में पैर रखने की भी जगह नहीं
सामने आए वीडियो में नाव पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है. नाव में पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही है. महिला, पुरुष और अन्य श्रद्धालु एक-दूसरे के बीच सिमटकर बैठे दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में यदि नदी के बीच नाव का संतुलन बिगड़ जाए, तेज बहाव आ जाए या कोई दूसरी अनहोनी हो जाए तो बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
नाव में लाइफ जैकेट और सुरक्षा के इंतजाम नहीं
सबसे गंभीर बात यह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नावों में लाइफ जैकेट यानी सुरक्षा जैकेट भी मौजूद नहीं होने की बात सामने आई है. सवाल यह है कि जब नाव में बैठने वाले लोगों की संख्या ही उसकी क्षमता से कई गुना अधिक है और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी नहीं हैं, तो आखिर श्रद्धालुओं की जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा. सोमवती अमावस्या जैसे धार्मिक अवसर पर श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ त्रिवेणी संगम पहुंचते हैं.
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पुलिस ने जब्त की नाव, मौके पर पुलिस बल तैनात
चंबल नदी और उसके आसपास के नदी घाटों पर नावों से आवागमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है. पूर्व में भी नदी और नाव से जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. वहीं इस पूरे मामले को लेकर श्योपुर एसडीओपी आनंद राय का कहना है कि "नाव में क्षमता से अधिक श्रद्धालुओं को बैठाने का जो वीडियो सामने आया है, उसे उन्होंने भी देखा है. उन्होंने कहा कि मानपुर थाने का पुलिस बल मौके पर लगा दिया गया है. संबंधित नाव को जब्त करने के साथ ही उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है."