श्योपुर में दो गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-डंडे, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

यह घटना देहात थाना क्षेत्र के बगवाज पेट्रोल पंप के सामने खिन्नी की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. फिर देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया. सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. लोग जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर भी आए.

श्योपुर: देहात थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है. विवाद देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और एक दूसरे पर न सिर्फ लाठी डंडों से हमला किया, बल्कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.

श्योपुर में 2 गुटों में जमकर चले लाठी-डंडे (ETV Bharat)

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया. जिसमें करीब 7 लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की सूचना मिलने के बाद देहात थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुरानी रंजिश का है मामला

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों पक्षों द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ मारपीट में लोगों में दहशत का माहौल है. मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक पक्ष, दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का प्रयास भी करता नजर आ रहा है. हालांकि घटना की सूचना मिलते ही तुरंत देहात थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी, नहीं तो यह विवाद हत्या का रूप भी ले सकता था.

दोनों पक्षों के आवेदन पर क्रॉस मामला दर्ज

पहले पक्ष के फरियादी गिर्राज (25) ने रघुवीर सुमन, रामराज सुमन, बादल सुमन सहित अन्य लोगों के खिलाफ आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, दूसरे पक्ष के फरियादी रामराज सुमन पुत्र (35) ने गिर्राज सुमन, सोनू सुमन, धर्मेंद्र सुमन, महावीर सुमन सहित अन्य लोगों के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. देहात थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन पर क्रॉस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

श्योपुर एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि "बगवाज रोड पेट्रोल पंप के सामने खिन्नी और कुंड हवेली गांव के बीच में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है."