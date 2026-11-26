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पत्नी से तलाक कराने के बाद शादी से मुकरी युवती, प्रेमी ने काटकर डेड बॉडी नाले में फेंकी

श्योपुर में युवती की हत्या का आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

श्योपुर : विजयपुर थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया है. वह शिवपुरी के खटका गांव का रहने वाला है. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. युवक का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था. युवती आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती थी. उससे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं थी. इसी से नाराज होकर दानिश ने धारदार हथियार से हमला कर युवती की हत्या कर दी. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया.

नाले में मिला था युवती का शव