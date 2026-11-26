पत्नी से तलाक कराने के बाद शादी से मुकरी युवती, प्रेमी ने काटकर डेड बॉडी नाले में फेंकी
श्योपुर के गोपालपुरा में युवती की हत्या का आरोपी गिरफ्तार. दोनों के बीच प्रेमप्रसंग था. युवक ने मर्डर कर शव नाले में फेंका था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:32 PM IST
श्योपुर : विजयपुर थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी दानिश कुरैशी को गिरफ्तार किया है. वह शिवपुरी के खटका गांव का रहने वाला है. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. युवक का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था. युवती आरोपी के साथ नहीं रहना चाहती थी. उससे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं थी. इसी से नाराज होकर दानिश ने धारदार हथियार से हमला कर युवती की हत्या कर दी. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया.
नाले में मिला था युवती का शव
ग्राम गोपालपुरा निवासी युवती का शव गांव के पास नाले में मिला था. उसके सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे. परिजनों की शिकायत पर विजयपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का फॉरेंसिक टीम से निरीक्षण कराया. मौके से साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान युवती के प्रेम संबंधों की जानकारी सामने आई.
आरोपी ने अपराध स्वीकार किया
पुलिस ने जांच में दानिश कुरैशी की भूमिका संदिग्ध पाई. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस ने सवालों की बौछार की तो दानिश टूट गया और सारी वारदात सामने रख दी. पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि युवती ने उसकी पत्नी से उसका तलाक करवा दिया था, लेकिन बाद में वह उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव था.
एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तोमर ने बताया "युवती का शव 24 नवंबर की रात गांव के पास नाले में मिला था. धारदार हथियार से सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई थी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में मृतका के प्रेमी दानिश की भूमिका सामने आई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसने जुर्म स्वीकार कर लिया है."