आपातकाल को याद कर सिहर उठे पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा, मंच से इंदिरा गांधी को बोले अपशब्द
बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ रैली में पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा ने सारी नैतिकता ताक पर रख दी. जनसभा में विवादास्पद टिप्पणी. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:17 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 1:36 PM IST
श्योपुर : श्योपुर में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली. रैली के बाद आयोजित जनसभा में भाजपा के पूर्व विधायक बाबू लाल मेवरा ने 1975 के आपातकाल के दौरान अपने साथ हुए घटनाक्रम को याद किया. इस दौरान वह जुल्म की दास्तां सुनाते-सुनाते सिहर गए और फिर आपे से बाहर होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया.
आपातकाल के दौरान अत्याचार हुए
बीजेपी के पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा ने कहा "इंदिरा गांधी ने अपने पद की खातिर पूरे देश को जेल बना दिया था. उन्हें 20-22 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया. करीब 20 माह महीने जेल में रहे. उस समय वह भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे. जेल में रहने के दौरान उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. पत्नी और छोटे बच्चों ने परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए मुश्किल वक्त गुजारा. एक तरफ परिवार का मुखिया जेल में बंद था तो दूसरी तरफ घर पर परिजन संघर्ष कर रहे थे."
आपातकाल का दौर कभी नहीं भूल सकता
बाबूलाल मेवरा ने कहा "51 साल बाद भी आपातकाल का दौर नहीं भूले हैं. 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था. इस दौरान विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्र संगठनों से जुड़े लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थीं. प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे. 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ. आज 80 वर्ष से अधिक उम्र में भी वह उस दौर को याद कर सिहर जाते हैं."
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वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा
मंच से बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के नाम पर भ्रम फैला रही है. सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन को लेकर भ्रामक तस्वीरें पेश की जा रही हैं. बीजेपी कार्यकर्ता गांवों से लेकर चौपालों तक जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे. बाद में बाबूलाल मेवरा ने सवाल पूछने पर कहा "मैं अपने बयान पर कायम हूं. मैंने सही कहा है. इंदिरा गांधी ने निर्दोष लोगों को जेल में डाला था. हमारे पास कई प्रमाण हैं. कई परिवार बर्बाद हो गए. लोगों की नसबंदी करा दी गई. जब गांव में सरकारी वाहन आता था तो लोग भागकर जंगल की ओर चले जाते थे. इतनी दहशत में गुजरे वे दिन."