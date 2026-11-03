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आपातकाल को याद कर सिहर उठे पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा, मंच से इंदिरा गांधी को बोले अपशब्द

पूर्व विधायक बाबू मेवरा ने मंच से इंदिरा गांधी को बोले अपशब्द ( ETV BHARAT )

श्योपुर : श्योपुर में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली. रैली के बाद आयोजित जनसभा में भाजपा के पूर्व विधायक बाबू लाल मेवरा ने 1975 के आपातकाल के दौरान अपने साथ हुए घटनाक्रम को याद किया. इस दौरान वह जुल्म की दास्तां सुनाते-सुनाते सिहर गए और फिर आपे से बाहर होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया.

आपातकाल के दौरान अत्याचार हुए