श्योपुर पुलिस की कार्रवाई से BJP नेता खफा, फर्जी FIR का आरोप, SP से शिकायत
श्योपुर के कराहल इलाके में बीजेपी नेता के पिता के खिलाफ एफआईआर से पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक गुस्साए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 11:23 AM IST
श्योपुर : पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठे. आरोप है कि पुलिस ने फरियादी को ही आरोपी बना दिया. फरियादी ने अपनी समस्या पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण और पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को बताई. बीजेपी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग. एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है.
बीजेपी नेता के पिता पर हमले की कोशिश का आरोप
आरोप है कि कराहल थाना क्षेत्र के खिरखिरी गांव में बीते 3 मार्च को बीजेपी नेता जतिन राजपूत की क्रेशर पर बद्री जाटव निवासी खिरखिरी अपनी पत्नी के साथ और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा. ये भी आरोप है कि बद्री जाटव ने बीजेपी नेता के पिता ओमप्रकाश राजपूत पर हमला करने की कोशिश की. इस दौरान ओमप्रकाश राजपूत ने गालीगलौज कर उसे भगा दिया. इसके बाद जतिन राजपूत के पिता ने शिकायत कराहल थाने और एसडीओपी बड़ौदा से की. लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की.
पुलिस की कार्रवाई को एकतरफा बताया
वहीं, बद्री जाटव ने एसपी को आवेदन दिया. पुलिस ने डेढ़ माह बीते जाने के बाद बीजेपी नेता के पिता के खिलाफ मारपीट और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया. बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने बताया "कराहल मंडल के उपाध्यक्ष जतिन राजपूत के पिताजी पर जाटव समाज के व्यक्ति द्वारा हमला किया गया. जाटव समाज के व्यक्ति द्वारा आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई गई. इस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई गलत है. निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं की गई."
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एसपी ने एसडीओपी को सौंपी जांच
एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया "मारपीट का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसका वीडियो भी विवेचना अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था. मारपीट के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस हुआ था. यह आवेदन जन सुनवाई के दौरान दिया गया. इसकी जांच के लिए एसडीओपी बड़ौदा कराहल को भेज दिया. पूर्व में उस आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी."