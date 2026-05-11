ETV Bharat / state

बीजेपी नेता की कार के सामने आ धमका तेंदुआ, सांसे रोक गाड़ी के दबाए पहिए, बनाया वीडियो

श्योपुर: कराहल नौनपुरा घाटी में रविवार की देर रात एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां अचानक एक तेंदुआ सड़क पार करता दिखाई दिया. तेंदुआ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी के सामने अचानक आ गया. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. उसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. हाइवे पर तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में अब दहशत का माहौल बना गया है.

पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी के सामने आया तेंदुआ

दरअसल, कराहल की नोनपुरा घाटी घने जंगल से घिरी हुई है. अचानक तेंदुए के मूवमेंट से अब लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट कूनो नेशनल पार्क से लौटकर श्योपुर जा रहे थे. उनकी नजर तेंदुए पर पड़ गई. उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को धीमा कराया और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ बेखौफ होकर सड़क पार करता हुआ दिखाई दे रहा है.