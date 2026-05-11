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बीजेपी नेता की कार के सामने आ धमका तेंदुआ, सांसे रोक गाड़ी के दबाए पहिए, बनाया वीडियो

बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की कार के सामने अचानक आया तेंदुआ, सावधानी बरत बीजेपी नेता ने धीमी की गाड़ी, तेंदुए का बनाया वीडियो.

BJP LEADER LEOPARD IN FRONT OF CAR
Etv Bharat (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
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श्योपुर: कराहल नौनपुरा घाटी में रविवार की देर रात एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां अचानक एक तेंदुआ सड़क पार करता दिखाई दिया. तेंदुआ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी के सामने अचानक आ गया. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. उसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. हाइवे पर तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में अब दहशत का माहौल बना गया है.

पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी के सामने आया तेंदुआ

दरअसल, कराहल की नोनपुरा घाटी घने जंगल से घिरी हुई है. अचानक तेंदुए के मूवमेंट से अब लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट कूनो नेशनल पार्क से लौटकर श्योपुर जा रहे थे. उनकी नजर तेंदुए पर पड़ गई. उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को धीमा कराया और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ बेखौफ होकर सड़क पार करता हुआ दिखाई दे रहा है.

बीजेपी नेता ने बनाया तेंदुए का वीडियो (ETV Bharat)

हाईवे पर तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत फैल गई है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा घाटी में बाइक सवार लोगों को चढ़ाई करते समय हो सकता है. कराहल की नोनपुरा घाटी में हाईवे पर दिखे तेंदुए का वीडियो अब लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना होगा कि वन विभाग की लोगों की सुरक्षा और वन्यजीवों की निगरानी के लिए क्या कदम उठाता है.

BJP LEADER MADE LEOPARD VIDEO
सुरेंद्र जाट ने फेसबुक पर शेयर की स्टोरी (Surendra Jat Facebook)

मैं मोबाइल कैमरे पर कैद किया वीडियो

वहीं इस वीडियो को लेकर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने बताया कि "मैं कूनो नेशनल पार्क से सीएम डॉ मोहन यादव का स्वागत कर घर श्योपुर लौट रहा था. तभी कराहल की नोनपुरा घाटी में चढ़ाई करते समय अचानक तेंदुआ मेरी गाड़ी के सामने आ गया. मैंने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वन विभाग की टीम लोगों की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रही है.

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