श्योपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर में नाग-नागिन करते हैं पूजा, पांडवों ने की थी शिवलिंग की स्थापना!

श्योपुर: महाशिवरात्रि पर श्योपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यह मंदिर बहुत प्राचीन बताया जाता है और इसे लेकर कई रोचक मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि मंदिर में जो शिवलिंग है, उसकी स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी. शिवलिंग की स्थापना के दौरान सृष्टि रचयिता ब्रह्माजी ने मंत्रोच्चार किया था. वहीं, लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में आज भी नाग-नागिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं.

ग्राम पंचायत नागदा और नगदी में भूतेश्वर और नागेश्वर महादेव मंदिर है. इसके पास से ही सीप नदी बहती है, जो मंदिर के पास ओम (ॐ) के आकार में बह रही है. बताया जाता है कि पांडवों ने 14 साल वनवास के दौरान कुछ साल यहां बिताए. इसी दौरान पूजा पाठ के लिए उन्होंने यहां भूतेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग की स्थापना कराई थी. शिवलिंग स्थापना के दौरान सृष्टि रचयिता ब्रह्माजी ने मंत्रोच्चार किया था.

श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार 5770 वर्ष पुराना है यह मंदिर (ETV Bharat)

भागवद गीता में है मंदिर का उल्लेख

मान्यता है कि भूतेश्वर महादेव मंदिर पर इच्छाधारी नाग-नागिन भी पूजा करने के लिए आते हैं. इसके साथ ही कहा जाता है कि यहां स्थापित शिवलिंग, इतना बड़ा है कि उसका कोई छोर नहीं है. मंदिर निर्माण के दौरान उसकी 5 फीट तक खुदाई भी करवाई, परंतु उसका छोर नहीं मिला. ग्रामीण ब्रह्मानंद गुर्जर ने बताया कि "यहां पांडवों ने अज्ञातवास भी काटा था. श्रीमद्भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भी इस मंदिर का उल्लेख है. श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार यह मंदिर 5770 वर्ष पुराना बताया जाता है."

नाग-नागिन को पूजा करते हुए देखने का दावा

भूतेश्वर मंदिर के पुजारी सुनील दीक्षित ने बताया कि "यह मंदिर हजारों साल पुराना है. पहले उनके पिता विश्वनाथ दीक्षित यहां पर पूजा करते थे. उन्होंने यहां नाग-नागिन को भगवान शिव की पूजा अर्चना करते देखा है." ग्रामीण सुनील ने बताया कि "भूतेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर 2 कुंड है. एक कुंड में गर्म पानी और दूसरे कुंड में ठंडा पानी बहता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां नहाने से कई रोग मिट जाते हैं. इसलिए दूर दूर से लोग इन कुंडों में स्नान करने के लिए भी आते हैं."