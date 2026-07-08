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श्योपुर में 4 साल से प्यासा है स्कूल!, मिड-डे मील के लिए रोज 2 KM दूर से ढोते हैं पानी

श्योपुर का भीमलत के सरकारी स्कूल में नहीं है पानी की व्यवस्था, मिड-डे मील बनाने के लिए भी रोज करनी पड़ती है जद्दोजहद.

Sheopur school water shortage
सरकारी स्कूल में नहीं है पानी की व्यवस्था, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 10:39 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 10:49 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: भीमलत गांव का एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पिछले 4 साल से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. हालात इतने खराब हैं कि शिक्षक अपने लिए 40 किलोमीटर दूर घर से पानी लेकर आते हैं. मिड-डे मील बनाने वाली समूह संचालिका रोज गांव और बावड़ी से पानी ढोती है. कई बार बच्चों को भी पानी लाने जाना पड़ता है.

घने जंगले के बीच स्थित है भीमलत गांव का स्कूल

श्योपुर के घनघोर जंगल में स्थित भीमलत गांव का एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कई सालों से पेयजल का संकट बना हुआ है. नतीजा यह है कि स्कूल के शिक्षक, छात्र और मध्यान्ह भोजन बनाने वाला स्व सहायता समूह रोज पानी की व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

मिड डे मील बनाने के लिए भी नहीं है पानी की व्यवस्था (ETV Bharat)

मिड-डे मील बनाने के लिए भी नहीं है पानी की व्यवस्था

विद्यालय के शिक्षक राकेश धाकड़ बताते हैं कि "पानी की समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है. स्कूल में पीने के पानी से लेकर मिड-डे मील बनाने तक के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है. समूह संचालक कभी घरेलू बोरिंग से तो कभी बारिश के दिनों में नदी से पानी लाते हैं. गर्मी के दिनों में करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित बावड़ी से पानी भरकर लाना पड़ता है."

'अधिकारियों को समस्या बताई, नहीं मिला समाधान'

विद्यालय के दूसरे शिक्षक अंकित सिंह का कहना है कि "पानी की कमी का सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर पड़ रहा है. गांव के लोगों और समूह संचालक के सहयोग से किसी तरह विद्यालय में पानी की व्यवस्था होती है. यदि बिजली चली जाए, तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं. स्कूल का स्टाफ अपने पीने के लिए श्योपुर से ही पानी लेकर आता है. कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया. जांच के दौरान भी अधिकारियों को स्थिति दिखाई गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ."

Sheopur school water problem
बावड़ी से पानी लाकर बनाना पड़ता है भोजन (ETV Bharat)

बावड़ी से पानी लाकर बनाना पड़ता है भोजन

मिड-डे मील समूह की संचालिका उर्मिला बाई ने बताया कि "स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. रोज घरेलू बोरिंग या बावड़ी से पानी लाकर भोजन बनाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है. 5वीं कक्षा के छात्र ललित ने बताया कि "स्कूल का बोर खराब है. कई बार बावड़ी से पानी लाना पड़ता है और समूह संचालक ही बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करती हैं.

शिक्षा विभाग डीपीसी भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि "यह काम पहले हमारे पास था, पंरतु अब यह काम पीएचई विभाग द्वारा किया जाता है. श्योपुर पीएचई विभाग के ईई अफजल अमनुल्लाह ने बताया कि "संबंधित ग्राम पंचायत को टीएस (तकनीकी स्वीकृति) देकर मोटर को सुधार कर चालू कराया जाएगा और मैं अपने स्तर पर भी इसकी जांच करवा लेता हूं."

Last Updated : July 8, 2026 at 10:49 PM IST

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