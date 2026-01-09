ETV Bharat / state

श्योपुर का बैंचाई गांव बूंद-बूंद को मोहताज, सूखे पड़े हैंडपंप, पड़ोस के गांव से लाते हैं पानी

श्योपुर के बैंचाई गांव में ऐसे चलते हैं हैंडपंप ( ETV BHARAT )