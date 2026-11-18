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श्योपुर में बाबूलाल मंगोड़े वाली दुकान, सरसों के तेल की खुशबू देती है अलग पहचान, पीपल का पेड़ है ठिकाना

60 साल पुरानी मंगोड़े की दुकान ( ETV Bharat GFX )

श्योपुर: कहते हैं कि कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं होते बल्कि उनके पीछे पीढ़ियों की मेहनत और परिवार की कहानी छिपी होती है. श्योपुर में एक ऐसी ही दुकान है, जहां पिछले 60 साल से ना दुकान का ठिकाना बदला और ना ही मंगोड़ों का पारंपरिक स्वाद. दिलचस्प बात यह है कि दुकान की शुरुआत करने वाले दादा रामपाल राठौर ने अपने बेटे बाबूलाल के नाम पर दुकान का नाम रखा था. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह नाम आने वाली 3 पीढ़ियों की पहचान बन जाएगा.

आज उसी दुकान को तीसरी पीढ़ी के योगेश राठौर संभाल रहे हैं. पीपल के पेड़ की छांव में लगने वाली इस दुकान पर रोजाना 70 किलो से अधिक मंगोड़े बिकते हैं. शुद्ध सरसों का तेल, खास दाल और पारंपरिक मसालों का स्वाद आज भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है.