श्योपुर में बाबूलाल मंगोड़े वाली दुकान, सरसों के तेल की खुशबू देती है अलग पहचान, पीपल का पेड़ है ठिकाना
ना कोई बड़ा शोरूम, ना आधुनिक सजावट और ना ही जगह बदलने की जरूरत, 3 पीढ़ियां की मेहनत, रोजाना 70 किलो बिक्री. रिपोर्ट-धीरज कुमार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:45 PM IST
श्योपुर: कहते हैं कि कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं होते बल्कि उनके पीछे पीढ़ियों की मेहनत और परिवार की कहानी छिपी होती है. श्योपुर में एक ऐसी ही दुकान है, जहां पिछले 60 साल से ना दुकान का ठिकाना बदला और ना ही मंगोड़ों का पारंपरिक स्वाद. दिलचस्प बात यह है कि दुकान की शुरुआत करने वाले दादा रामपाल राठौर ने अपने बेटे बाबूलाल के नाम पर दुकान का नाम रखा था. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह नाम आने वाली 3 पीढ़ियों की पहचान बन जाएगा.
आज उसी दुकान को तीसरी पीढ़ी के योगेश राठौर संभाल रहे हैं. पीपल के पेड़ की छांव में लगने वाली इस दुकान पर रोजाना 70 किलो से अधिक मंगोड़े बिकते हैं. शुद्ध सरसों का तेल, खास दाल और पारंपरिक मसालों का स्वाद आज भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है.
60 साल पहले शुरू हुई थी दुकान
श्योपुर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पीपल के एक पेड़ की छांव में चल रही यह दुकान सिर्फ मंगोड़े बेचने का ठिकाना नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों की मेहनत और भरोसे की कहानी है. दुकान का नाम है बाबूलाल मंगोड़े वाले. करीब 60 साल पहले रामपाल राठौर ने इस दुकान की शुरुआत की थी. उन्होंने दुकान का नाम अपने बेटे बाबूलाल राठौर के नाम पर रखा. समय बीतता गया लेकिन बाबूलाल के नाम से शुरू हुई यह पहचान आज भी कायम है.
तीसरी पीढ़ी संभाल रही दुकान
दादा रामपाल राठौर ने जिस मंगोड़े की दुकान की नींव रखी, उसे उनके बेटे बाबूलाल राठौर ने आगे बढ़ाया. अब बाबूलाल के बेटे योगेश राठौर तीसरी पीढ़ी के रूप में इस दुकान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. यानी दुकान का नाम भले ही बाबूलाल के नाम पर हो, लेकिन इसके पीछे 3 पीढ़ियों की मेहनत जुड़ी हुई है.
रोजाना 70 किलो से अधिक मंगोड़ों की बिक्री
बाबूलाल के मंगोड़ों का स्वाद कुछ खास है. यहां रमास यानी चौला की दाल से मंगोड़े तैयार किए जाते हैं. इसके लिए शाही ब्रांड की दाल का इस्तेमाल होता है. दाल में लौंग, काली मिर्च, सौंफ और हींग जैसे मसाले मिलाए जाते हैं. इसके बाद शुद्ध सरसों के तेल में मंगोड़ों को तैयार किया जाता है और हरी चटनी के साथ इन मंगोड़ों को ग्राहकों को दिया जाता है.
मसालों का पारंपरिक मिश्रण और सरसों के तेल की खुशबू इन मंगोड़ों को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि यहां रोजाना 70 किलो से अधिक मंगोड़ों की बिक्री होती है. शहर के लोग ही नहीं, बल्कि पुराने स्वाद के शौकीन भी इस दुकान तक खिंचे चले आते हैं.
60 साल से पीपल का पेड़ ही ठिकाना
ना कोई बड़ा शोरूम, ना आधुनिक सजावट और ना ही जगह बदलने की जरूरत. पीपल की छांव और मंगोड़ों की खुशबू ही इसकी पहचान बन चुकी है. 60 साल पहले जिस पीपल के पेड़ के नीचे रामपाल राठौर ने दुकान शुरू की थी, आज भी उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में यह दुकान संचालित हो रही है.
'कीमत जरुर बदली लेकिन स्वाद और गुणवत्ता नहीं'
एक दौर था जब रामपाल राठौर ग्राहकों को सवा रुपये में 250 ग्राम मंगोड़े खिलाते थे. फिर बाबूलाल राठौर ने इस स्वाद को बरकरार रखा और अब योगेश राठौर उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. वक्त के साथ महंगाई ने कीमतें जरूर बदल दीं, लेकिन दुकान की पहचान और स्वाद को बदलने नहीं दिया.
दुकान संचालक योगेश राठौर कहते हैं, "उन्हें दुकान संभालते हुए करीब 10 साल हो चुके हैं. उनके दादा के जमाने में सवा रुपये में 250 ग्राम मंगोड़े मिलते थे. आज कीमतें बदल गई हैं और मंगोड़े 20 रुपए में 250 ग्राम देते हैं, करीब 80 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन बनाने का पारंपरिक तरीका और स्वाद आज भी वही रखा गया है.
इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत है शुद्ध सरसों का तेल. वे प्रतिदिन तेल बदलते हैं. पुराना तेल कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया जाता. उनका कहना है कि ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का सामान देना ही उनकी दुकान की पहचान है."