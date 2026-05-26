कांग्रेस विधायक ने बीजेपी को 20 लाख रुपए का दिया ऑफर! श्योपुर में सियासी पारा हाई
श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल का बयान, किसान ओबीसी नेता को टिकट देने पर बीजेपी को चंदा देने की बात कही. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 6:30 PM IST
श्योपुर: कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें विधायक बाबू जंडेल भाजपा के नेताओं को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल वीडियो में बीजेपी को 20 लाख रुपए चंदा देने की बात कहते नजर आ रहे हैं. इस बयान के बाद बीजेपी ने अपनी तरफ से बयान जारी किए हैं. जिसमें ये पैसे अपने पार्टी फंड में जमा कराने या गरीब लोगों में बांटने की नसीहत दी है.
ओबीसी किसान नेताओं को टिकट देने की बात कही
विधायक बाबू जंडेल ने अपने बयान में कहा है कि "अगर भाजपा संगठन पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम लखन नापाखेड़ली को विधानसभा चुनाव में टिकट देती है, तो वे खुद अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए दोनों उम्मीदवारों में से एक को 20 लाख रुपए का चंदा देंगे. किसान का बेटा आगे आना चाहिए. अगर भाजपा ओबीसी नेता को टिकट देती है, तो मुझे खुशी होगी."
'कांग्रेस के बयान से बीजेपी को नहीं पड़ता फर्क'
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जाट ने कहा, "बाबू जंडेल की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और वह सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं. भाजपा में टिकट देने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है. कांग्रेस के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता."
राघवेंद्र सिंह जाट ने कांग्रेस के भीतर भी अंदरूनी नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा कि "श्योपुर के जिन नेताओं ने कांग्रेस को खड़ा किया, आज उन्हें ही नजर अंदाज किया जा रहा है."
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गरीबों में पैसे बांटने की दी नसीहत
सांसद प्रतिनिधि और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सूचित गर्ग ने भी बाबू जंडेल पर पलटवार करते हुए कहा कि "अगर बाबू जंडेल के पास इतना पैसा है, तो गरीब जनता में बांटे या कांग्रेस के फंड में जमा कराएं. भाजपा को उनके पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि भाजपा जिसे टिकट देती है, जनता उसे जिताती है."