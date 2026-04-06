एक मंदिर जहां भभूत लगाकर लोग मांगते हैं आशीर्वाद, आस्था का केंद्र है अखंड ज्योति और पवित्र धूनी
श्योपुर में 500 साल पुराना है बाबा गुसाई महाराज का मंदिर, दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी आते हैं माथा टेकने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 6:22 PM IST
श्योपुर: देश के कोने-कोने में एक से बढ़कर एक मंदिर बने हुए हैं. हर मंदिर की अपनी मान्यता, अपनी विशेषता और कुछ किवदंतिया होती है, जो उसे खास बनाती है. वहीं कई मंदिर चमत्कारों के लिए भी जाने जाते हैं. इन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थापित मंदिर है. जो जिला मुख्यालय से करीब 17-18 किलोमीटर दूर बाबा गुसाई महराज के नाम से प्रसिद्ध है. यह मंदिर कई सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. वहीं मंदिर को लेकर लोगों की अपनी-अपनी मान्यताएं भी हैं, लेकिन उनका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है.
महाराज ने की मंदिर की स्थापना
श्योपुर की ग्राम पंचायत पांडोली अपनी पहचान करीब 500 साल पुराने बाबा गुसाई महाराज के मंदिर से रखता है. श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 17-18 किमी दूर स्थित इस मंदिर को लेकर ग्रामीणों और अन्य दूसरे राज्यों के लोग भी गहरी आस्था रखते हैं. इस मंदिर में भगवान शिव और कई देवी-देवताओं की मूर्ति विराजमान है. बताया जाता है कि 200 साल पहले नाथ योगी महंत नवलपुरी महाराज ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी. मंदिर परिसर में आज भी उनकी समाधि अखंड ज्योति और पवित्र धूनी श्रद्धा का केंद्र है.
भभूत लगाकर ठीक होने का दावा, नहीं आधिकारिक प्रमाण
मंदिर के पुजारी शंभू नाथ योगी के मुताबिक "महापुरुषों ने यहां समाधि ली है. इस मंदिर को 500 वर्ष हो गए हैं. मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं की मानें तो इस मंदिर में कई बीमारियों का इलाज हो जाता है." ग्रामीण हरिमोहन गौतम ने बताया कि "अगर दृढ़ विश्वास है, तो सभी बीमारी का इलाज होता है. अगर किसी को जहरीले जीवों ने काटा है तो भभूत लगाकर दूसरे दिन इस मंदिर में झाड़ा लगवाने आ जाएं, तो वह ठीक हो जाता है. हालांकि मंदिर में कैंसर या किसी बीमारी के ठीक होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिसकी कोई आधिकारी या साइंटिफिक पुष्टि की जा सके. यह सारी बातें श्रद्धालुओं की आस्था के मुताबिक कही जा रही है.
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योगी शिवप्रकाश नाथ ने बताया कि "संवत् 1772 में गुरु महाराज ने समाधि ली. मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ है. हम सभी बाबा गुसाईजी महाराज पर भरोसा रखते हैं. इसी तरह कई श्रद्धालु मंदिर में भभूत लगाकर ठीक होने की बात कह रहे हैं.
(ईटीवी भारत किसी भी तरह के अंधविश्वास की न पुष्टि करता है और न समर्थन करता है)