श्योपुर में महिला की ऑपरेशन के बाद गई आंख की रोशनी, लापरवाही ऐसी सुनकर उड़ जाएंगे होश
श्योपुर में आंख के ऑपरेशन में भारी लापरवाही, राइट आंख की जगह लेफ्ट आंख के ऑपरेशन का आरोप, वृद्ध महिला को दिखाई देना हुआ बंद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 6:30 PM IST
श्योपुर: अंबेडकर नगर की रहने वाली एक वृद्ध महिला की आंख के ऑपरेशन में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह अपनी आंख की परेशानी लेकर क्लीनिक पर गई थी. डॉक्टर द्वारा आंख के ऑपरेशन की सलाह दी गई. जिस पर परिजन की अनुमति से वृद्ध महिला की आंख का ऑपरेशन किया गया. लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला को पूरी तरह दिखना बंद हो गया, क्योंकि राइट आंख के ऑपरेशन की जगह लेफ्ट आंख का ऑपरेशन कर दिया गया.
निजी क्लीनिक पर हुआ ऑपरेशन
श्योपुर शहर के अंबेडकर नगर में रहने वाली बुजुर्ग महिला मुन्नी बाई पत्नी स्वर्गीय हंसराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि "सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉ जीके गोयल के निजी क्लिनिक पर अपनी आंखों का उपचार करवाने पहुंची. जहां डॉ. जीके गोयल ने आंखों का ऑपरेशन करने की सलाह दी. इस बारे में बुजुर्ग महिला ने अपने परिवार से बात की. इसके बाद परिवार वालों ने डॉक्टर के कहे अनुसार उसके क्लिनिक पर पहुंच गए. जहां वृद्ध महिला मुन्नी बाई की आंख का ऑपरेशन किया गया.
ऑपरेशन के बाद दूसरी आंख से दिखना हुआ बंद
आंख के ऑपरेशन के बाद मुन्नी बाई को कुछ भी दिखना बंद हो गया. जबकि उसकी एक आंख पूरी तरह से ठीक थी और उससे दिखाई भी देता था. इस पर वृद्ध महिला मुन्नी बाई का आरोप है कि "डॉक्टर द्वारा खराब राइट आंख की जगह ठीक आंख लेफ्ट आंख का ऑपरेशन कर दिया गया. जिससे ठीक आंख से भी दिखना बंद हो गया है. इस मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है. जिस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है."
कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
बुजुर्ग महिला मुन्नी बाई का आरोप है कि "जब वह दोबारा डॉक्टर के पास पहुंची, तो उसे ग्वालियर के रतन ज्योति अस्पताल भेज दिया गया. उसे बताया गया कि वहां उसका इलाज नि:शुल्क हो जाएगा. लेकिन ग्वालियर पहुंचने पर उससे पैसे की मांग की गई." इसके बाद वह वापस लौट आई. अब बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर शीला दाहिमा से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है."
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इस संबंध में जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन डॉ. आरबी गोयल ने बताया कि "डॉक्टर जीके गोयल नेत्र रोग विशेषज्ञ के खिलाफ एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है. प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान दृष्टि में आराम नहीं मिलने की शिकायत मिली है. इस मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी."