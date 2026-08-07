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मध्य प्रदेश में अधिकारियों की पिटाई, लाठी-डंडा लेकर दौड़ाया, निरीक्षण करने पहुंचे थे अधिकारी

श्योपुर के कराहल में निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों पर बरसी लाठियां, पुलिस ने एक व्यक्ति पर किया मामला दर्ज. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में अधिकारियों की पिटाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 8:37 PM IST

5 Min Read
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श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर की कराहल में खाद-बीज दुकान के निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की टीम पर गुरुवार की शाम हमला कर दिया गया. आरोप है कि दुकान संचालक और अन्य लोगों ने कृषि विभाग के अधिकारी और टीम के साथ मारपीट की. पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. उधर पुलिस पर भी कृषि विभाग के अधिकारी ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी-कर्मचारी के साथ मारपीट

कृषि विभाग की टीम कराहल में कृषि विभाग की टीम खाद बीज दुकानों के स्टॉक और निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान आरोप है कि श्रेया ट्रेडर्स दुकान पर निरीक्षण के समय दुकान संचालक नीरज मंगल कृषि विभाग के अधिकारियों के बीच निरीक्षण को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दुकान संचालक के परिजन लाठी डंडे लेकर मौके पर आ गए और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट वीडियो में कृषि विभाग के अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं.

श्योपुर में अधिकारियों की पिटाई (ETV Bharat)

जबकि कृषि विस्तार अधिकारी को 4-5 लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी. गाड़ी में बैठते समय भी आरोपियों ने कृषि विभाग के अधिकारी के साथ जमकर मारपीट कर दी.

एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज, जबकी मारपीट 5 ने की

घटना के बाद कृषि विभाग के अधिकारी कराहल थाने में पहुंकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुखहर संचालक नीरज मंगल के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा मारपीट एवं एसटी एससी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर कृषि विभाग के अधिकारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस ने अन्य लोगों ने नाम एफआईआर दर्ज नहीं की है. जबकि मारपीट 5 लोगों के द्वारा की गई है. पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. जबकि वीडियो के आधार पर पुलिस को अन्य आरोपियों को अज्ञात में डालकर मामला दर्ज करना चाहिए था.

निरीक्षण करने पहुंचे तो लाठी-डंडा लेकर आ गए लोग

कृषि विकास अधिकारी संजू शाक्य ने बताया कि "मुख्यमंत्री विश्वास जन कल्याण अभियान चल रहा है. औचक निरीक्षण में श्योपुर के वरिष्ठ अधिकारी और टीम थी. कलेक्टर शीला दाहिमा और एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने सख्त निर्देश दिए थे. जन विश्वास कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत आपको खाद, बीज, कीटनाशक विक्रेता प्रतिष्ठान का सख्त निरीक्षण करना है. निरीक्षण में आपको यह तय करना है कि किसानों को कोई समस्या तो नहीं है. शासन की मंशा है कि किसानों को खाद बीज कीटनाशक दवाइयां उचित दर पर मिले और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए.

SHEOPUR OFFICIALS ASSAULTED
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शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि कराहल में खाद की कालाबाजारी चल रही है. कराहल में श्रेया ट्रेडर्स पर पहुंचे और संचालक से कहा कि आपकी दुकान का निरीक्षण कराओ तो वह मना करने लगे. उनकी दुकान में कोई सामान नहीं मिला, फिर हमारी नजर दूसरे मकान में जो टूटा था, उस पर पड़ी, वहां पर हमें डीएपी खाद दिखा. हम उनकी और आगे बढ़े 4-5 लोग लाठी डंडे लेकर आ गए. मेरे सिर, हाथ, गाल पर हमला कर दिया और मेरे साथ मारपीट भी की है.

कृषि विभाग के अधिकारी का आरोप

थाने में शिकायत करने पहुंचे तो थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर ने बताया कि आप उनको जानते हो तो मैंने कहा कि में नहीं जानता हूं, केवल एक युवक को जानता हूं, जो नीरज मंगल है. सुल्तान प्रभारी ने कहा इन लोगों का नाम लिखवा कर क्या करोगे. पुलिस ने एक ही व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. शासन और प्रशासन से हमारी मांग है कि अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए.

वीडियो के अनुसार हमारे ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में अपराध में मामला दर्ज किया जाए. वह व्यक्ति तो मुझे जान से मारने पर उतारू हो गए. वह तो मौके पर मेरी हत्या भी कर सकते थे. अगर मैं अपनी सुरक्षा नहीं करता तो मौके पर ही मेरी हत्या कर देते. पूरी रात हो चुकी है अभी भी दहशत के माहौल में जी रहा हूं.यह खाद की कालाबाजारी नहीं करते तो हमें निरीक्षण करने देते."

मामले की जांच कर रही पुलिस

कराहल थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर का कहना है कि "कृषि विभाग के अधिकारी संजू पुत्र मूलाराम शाक्य की शिकायत पर नीरज मंगल निवासी कराहल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस घटना को सरकारी कर्तव्य के दौरान टीम के साथ मारपीट की गंभीर घटना बताया. पुलिस वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है."

Last Updated : August 7, 2026 at 8:37 PM IST

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