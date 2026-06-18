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60 साल की उम्र में मिला प्यार और कर डाली शादी, श्योपुर में दो बुजुर्गों की अनोखी लव स्टोरी

दो बुजुर्गों को बुढ़ापे में मिला नया जीवनसाथी, तन्हाई में कट रही जिंदगी को मिली नई आस, ओल्ड एज लव बर्ड्स की अनोखी कहानी.

60 YEAR OLD GOT HIS LOVE in sheopur
श्योपुर में दो बुजुर्गों की अनोखी शादी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 2:29 PM IST

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श्योपुर : मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक बुजुर्ग की शादी चर्चा में है. वर्षों की तन्हाई के बाद उन्हें एक ऐसा साथी मिला, जिसने उनके जीवन को फिर खुशियों से भर दिया. पत्नी को खोने के बाद अकेलेपन से जूझ रहे श्योपुर के 60 वर्षीय घनश्याम मीणा को फिर से प्यार हुआ है. घनश्याम ने राजस्थान के बारां जिले की रहने वाली गौरा बाई मीणा से शादी कर अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाया है. वहीं, अब उनकी ये अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है.

कोर्ट मैरिज फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी

दरअसल, श्योपुर के छोटा खेड़ा गांव निवासी बुजुर्ग घनश्याम मीणा और बारां जिले के बोरदा गांव निवासी गौरा बाई मीणा की मुलाकात राजस्थान के रामगढ़ माता मंदिर में हुई. बातचीत बढ़ी और फिर दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला कर लिया. घनश्याम के जानने वालों का कहना है कि यह सिर्फ एक शादी की नहीं बल्कि बुढ़ापे में सम्मान, अपनापन और जीवन जीने की नई उम्मीद है.

60 साल की उम्र में मिला प्यार और कर डाली शादी, (Etv Bharat)

पति को खो चुकी थी गौरा बाई

राजस्थान के बारां जिले के बोरदा गांव की रहने वाली 60 वर्षीय गौरा बाई मीणा भी घनश्याम की तरह अपने जीवनसाथी को खो चुकी थीं. चार साल पहले उनके पति रामपाल मीणा का निधन हो गया था.पति के जाने के बाद जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया. गौरा बाई कहती हैं कि जिन लोगों को उन्होंने अपना परिवार समझा उन्हीं के बीच सम्मान और अपनापन नहीं मिला. उनके मुताबिक बहू की प्रताड़ना रिश्तेदारों के ताने और आए दिन होने वाले विवादों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था.एक समय ऐसा आया कि अब उनकी तकलीफ सुनने बाला कोई नहीं बचा था. इसी बीच उनकी मुलाकात घनश्याम से हुई.

15-20 दिन पहले मंदिर में हुई थी मुलाकात

उधर श्योपुर जिले के छोटा खेड़ा निवासी 60 वर्षीय घनश्याम मीणा भी जिंदगी की उसी तन्हाई से गुजर रहे थे. पत्नी का निधन हो चुका था, घर-परिवार था. लेकिन जीवन में वो साथी नहीं था जिससे उम्र के इस दौर में दिल की बात कही जा सके. हर गुजरते दिन के साथ अकेलापन और गहरा होता जा रहा था लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. करीब 15-20 दिन पहले रामगढ़ माता मंदिर में दर्शन के बाद एक चाय की दुकान पर घनश्याम की मुलाकात गौरा बाई से हुई. दोनों के दर्द एक जैसे ही थे, ऐसे में दोनों को एक दूसरे में अपना सहारा नजर आया और यहीं से शुरू हुआ एक नए रिश्ते का नया सफर.

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प्यार के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं

अक्सर समाज यह मान लेता है कि प्यार, अपनापन और शादी सिर्फ युवाओं के हिस्से की बातें है. लेकिन ताजा उदाहरण इस बात को बयां कर रही है कि इंसान को सहारे की ज़रूरत किसी भी उम्र में पड़ सकती है. उम्र भले ही कितनी हो लेकिन सम्मान, सहारा और अपनापन पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती. घनश्याम और गौरा की कहानी कुछ ऐसी ही है.

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