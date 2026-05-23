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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस पलटी, 52 यात्री घायल

श्योपुर: राजस्थान के अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में शनिवार को सुबह 6 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस पलट गई. बस में सवार 52 श्रद्धालु घायल हो गए हैं. श्रद्धालु श्योपुर से भागवत कथा में शामिल होने के लिए गोवर्धन जा रहे थे. बस में सवार सभी लोग एक ही परिवार और आपस में रिश्तेदार हैं. जिसमें 50 से 52 साल के महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं.

बस के पलटते ही मौके पर श्रद्धालुओं के बीच चीख पुकार मच गई. वहीं, आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा. जिसके बाद सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है.

भागवत कथा में शामिल होने जा रहे श्रद्धालु सड़क दुर्घटना में घायल (ETV Bharat)

घटना की जांच में जुटी पुलिस

श्योपुर से गोयल परिवार गोवर्धन भागवत कथा में शामिल होने के लिए शुक्रवार की देर रात रवाना हुआ था. लेकिन गोवर्धन पहुंचने से पहले ही राजस्थान के अलवर जिले अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस अनियंत्रित हो गई. जिसके बाद वह एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गई और पलट गई. फिलहाल घटना की मुख्य वजह ड्राइवर की नींद की झपकी लगना बताया जा रहा है. पुलिस घटना के मुख्य कारणों का पता लगाने में जुट गई है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी स्लीपर बस (ETV Bharat)

भागवत कथा में शामिल होने जा रहे थे श्रद्धालु

रेणी थाना प्रभारी बने सिंह मीणा ने बताया "स्लीपर बस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चैनल नंबर 139.600 पर पलट गई है. यह बस श्योपुर से गोवर्धन भागवत कथा में शामिल होने के लिए जा रही थी. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की मुख्य वजह ड्राइवर को नींद लगाना बताया जा रहा है. इस पूरे घटना को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है."