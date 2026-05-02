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श्योपुर में एक चिता पर 5 लोगों का अंतिम संस्कार, सरपंच और सचिव पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं करने का आरोप

परिवार के लोगों का आरोप है कि पंचायत के सरपंच और सचिव को मामले की जानकारी देकर लकड़ी की व्यवस्था कराने की मांग की थी परंतु मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था तक नहीं की गई. इसके अलावा श्मशान घाट नहीं होने से मृतकों का एक निजी खेत में अंतिम संस्कार किया गया. कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भी मृतक परिवार के बीच पहुंचे और हालात देख भड़क गए. उन्होंने सरपंच सचिव पर लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है.

श्योपुर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे अलवर में हुई एक हृदयविदारक घटना में चलती कार में आग लगने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. मृतक 5 सदस्यों को शुक्रवार को परिवार के लोग कॉर्टन में रखकर श्योपुर के चैनपुरा गांव लेकर पहुंचे. लकड़ी की व्यवस्था नहीं होने के चलते परिवार के लोगों को 5 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर करना पड़ा.

परिवार के लोग मृतकों की अस्थियां कॉर्टन में लेकर चैनपुरा गांव पहुंचे थे. सभी के लिए 5 अर्थियां तैयार की गई लेकिन अंतिम संस्कार एक ही चिता पर करना पड़ा. लकड़ियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसा परिवार के लोगों ने किया. उनका आरोप है कि परिवार और ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच और सचिव को लकड़ी के लिए फोन लगाया पंरतु उन्होंने लकड़ी की व्यवस्था नहीं की. इतना ही नहीं इस गांव में श्मशान घाट की व्यवस्था नहीं होने के चलते परिवार के लोगों ने एक निजी खेत पर खुले आसमान के नीचे एक ही चिता पर 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया.

खुले आसमान के नीचे खेत में अंतिम संस्कार

चैनपुरा गांव में श्मशान घाट नहीं होने के कारण दाह संस्कार ग्रामीण अपने खेतों में करने को विवश हैं और जिनके पास खेत नहीं है वह अंतिम संस्कार करने के लिए भटकते रहते हैं. जबकि चैनपुरा गांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे मौजूद है. यहां जिले के कलेक्टर से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों का दफ्तर मौजूद है.

ग्रामीणों ने बताया कि आज तक ना तो पंचायत, ना तहसील और ना ही जिला स्तर के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया. जिसके कारण यहां के आदिवासी परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

विधायक ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बताया कि "परिवार के 5 सदस्यों के साथ हुई घटना बहुत दुखद है. यह आदिवासी परिवार के लोग हैं इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी. प्रति घर से एक एक लकड़ी लाकर 5 सदस्यों का एक ही चिता पर दाह संस्कार किया है. यह प्रशासक को सोचना चाहिए कि पंचायत के जिम्मेदारों को तत्काल आकर व्यवस्था करनी चाहिए थी. जितनी मदद मुझसे होगी में करूंगा."

कार में जिंदा जलकर हुई थी 6 लोगों की मौत

श्योपुर चैनपुरा गांव निवासी पार्वती बाई आदिवासी अपने दामाद संतोष आदिवासी और बेटी शशि उर्फ सुशीला नातिन साक्षी और सास छोटी बाई के साथ मन्नत पूरी होने पर वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे. इस दौरान लौटते समय राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अचानक कार में हुई खराबी के कारण कार में आग लग गई और ड्राइवर समेत 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. पार्वती बाई समेत 5 सदस्यों की अस्थियों को श्योपुर लाया गया.

'रिहायशी इलाका होने के चलते श्मशान नहीं बनने दिया जाता'

इस संबंध में जनपद पंचायत के सीईओ राकेश शर्मा ने बताया कि "ग्राम पंचायत बगवाज के ग्राम चैनपुरा बस्ती में श्मशान घाट बनाने की कोशिश भी की गई. यह बात पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा बताई गई है क्योंकि मुझे अभी कुछ ही महीने हुए है. यहां रिहायशी इलाका होने के चलते श्मशान नहीं बनने दिया जाता है. पंचायत के सरपंच सचिव ने सामान भी डाला उसको भी कुछ लोग उठाकर ले गए."