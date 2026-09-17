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न पढ़ाई न कोई गुरु, जुबां पर रटी हनुमान चालीसा, 4 साल की रागिनी को सुनने दौड़ी आ रही पब्लिक

श्योपुर में 4 साल की मासूम रागिनी का टैलेंट, फर्राटे से सुनाती है हनुमान चालीसा, ढाई महीने से कर रही पाठ. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

RAGINI RECITED HANUMAN CHALISA
श्योपुर में 4 साल की मासूम रागिनी का टैलेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 12:52 PM IST

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श्योपुर: अगर आपसे कहा जाए की कोई 4 साल का बच्चा फर्राटेदार हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, वह भी बिना देखे हुए. तो आप उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे. लेकिन श्योपुर में एक बच्ची ऐसी है जिसे मुंह जुबानी हनुमान चालीसा याद है. हैरानी की बात है की रागिनी का कोई गुरु नहीं है जिसने उसे हनुमान चालीसा सिखाई हो. वह खुद से ही पढ़ने लगी है. आलम यह है कि रागिनी को सुनने दूर दूर से लोग आते हैं और जब वह हनुमान चालीसा पढ़ना शुरु करती है तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी कम उम्र में कोई कैसे मंत्रों को कंठस्थ कर सकता है.

फर्राटेदार हनुमान चालीसा सुनाती है रागिनी

जिला मुख्यालय से करीब 190 किलोमीटर दूर स्थित बुढ़ेरा गांव में चार साल की एक मासूम बच्ची इन दिनों ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. वजह है कम उम्र में हनुमान चालीसा का फर्राटेदार पाठ करना. 4 साल की मासूम रागिनी बिना किताब देखें हनुमान चालीसा सुना देती है. बच्ची का पाठ सुनने के लिए आसपास के ग्रामीण उसके घर पहुंचते हैं. कुछ लोग इसे कुदरत का चमत्कार बताते हैं तो कुछ पुरानी याददाश्त से जोड़ते हैं.

श्योपुर में 4 साल की मासूम रागिनी फर्राटे से सुनाती है हनुमान चालीसा (ETV Bharat)

रागिनी का कोई नहीं है गुरु

परिजनों के मुताबिक, रागिनी पिछले करीब 2.5 महीने से हनुमान चालीसा बोल रही है. हैरानी की बात यह है कि बच्ची की उम्र केवल 4 साल है. नियमित रूप से पढ़ाई भी नहीं करती है. परिवार का कहना है कि रागिनी को हनुमान चालीसा किसी व्यक्ति ने बैठाकर नहीं सिखाई और न ही वह इसे किताब में देखकर पढ़ती है. इसके बावजूद वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती है.

रागिनी को देखने और सुनने के लिए लगा हुजूम

रागिनी के इस हुनर की जानकारी गांव में फैलने के बाद लोग उसे देखने और हनुमान चालीसा सुनने पहुंचने लगे हैं. ग्रामीणों के लिए यह कोतूहल का विषय बना हुआ है. ग्रामीण बंटी धाकड़ क्या कहना है कि, ''जहां बड़े लोग भी पूरी हनुमान चालीसा बिना देखे नहीं बोल पाते वहीं इतनी कम उम्र की बच्ची का लगातार पाठ करना हैरान कर देने वाला है.''

RAGINI MEMORIZED HANUMAN CHALISA
4 साल की रागिनी को देखने लगा हुजूम (ETV Bharat)

परिवार ने किया पुरानी याददाश्त का दावा

रागिनी के दादा कैलाश शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि, ''उनकी नातिन को हनुमान चालीसा आती है. करीब ढाई महीने पहले से बच्ची ने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया. बच्ची को किसी ने हनुमान चालीसा नहीं सिखाया है वह अपने आप ही हनुमान चालीसा बोल लेती है. उनका परिवार खेती किसानी का काम करता है.'' परिजनों ने यह भी संभावना जताई है की रागनी को किसी तरह की पुरानी याददाश्त हो सकती है.

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