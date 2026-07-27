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मध्य प्रदेश में सातवें आसमान पर किसानों का गुस्सा, श्योपुर में धरना प्रदर्शन, चंबल सूक्ष्म परियोजना पर भ्रष्टाचार के आरोप

श्योपुर के चंद्रपुरा गांव में धरना प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए. किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद परियोजना का लाभ आज तक किसानों को नहीं मिल सका है. प्रदर्शन के बाद किसानों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर चंबल सूक्ष्म परियोजना को तत्काल चालू करने की मांग की.

श्योपुर: मध्य प्रदेश में मूंग सहित अलग-अलग मांगों को लेकर किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. एक तरफ किसान सरकार से 100 प्रतिशत मूंग खरीदी की मांग कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ श्योपुर में 167 करोड़ रुपए की लागत से बनी चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को लेकर सोमवार को 35 गांव के किसानों ने जिले के चंद्रपुरा गांव में धरना प्रदर्शन किया. धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने परियोजना की टेस्टिंग, खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई.

किसान नेता राधेश्याम मीणा मूंड़ला ने बताया कि "35 गांवों के किसानों के लिए बनाई गई चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन सही व प्रभावी ढंग से नहीं किया गया. निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही व भ्रष्टाचार के कारण आज तक किसानों को परियोजना का लाभ नहीं मिल पाया है. जल संसाधन विभाग ने जून माह में परियोजना की टेस्टिंग कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक परीक्षण प्रारंभ नहीं किया गया. वर्तमान में चंबल मुख्य दाहिनी नहर में पर्याप्त जल प्रवाह होने के बावजूद किसानों को परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है."

35 गांवों के किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग

किसानों ने मांग की कि परियोजना की टेस्टिंग तत्काल प्रारंभ कराई जाए, सभी तकनीकी खामियों को दूर किया जाए. निर्माण व क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही 35 गांवों के किसानों को जल्द ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए. धरना स्थल पर तहसीलदार बड़ौदा सुरेश राठौर व सिंचाई विभाग के एसडीओ आरएन तिवारी पहुंचे और किसानों से चर्चा की.

किसानों की शिकायत (ETV Bharat)

1 अगस्त तक नहीं पहुंचा पानी तो 2 अगस्त से होगा धरना प्रदर्शन

अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि परियोजना की टेस्टिंग शीघ्र कराकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान आक्रोशित किसानों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी एवं संबंधित विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 अगस्त तक किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा, तो 2 अगस्त से किसान फिर से धरना-प्रदर्शन शुरू कर उग्र आंदोलन करेंगे.

जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी. उन्होंने कहा कि किसानों का यह संघर्ष केवल सिंचाई का पानी प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए भी है.