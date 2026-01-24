ETV Bharat / state

श्योपुर में फैंसी ड्रेस नहीं पहनने पर बच्ची को स्कूल से निकाला बाहर, DEO के पास पहुंचा मामला

श्योपुर: बसंत पंचमी के दिन फैंसी ड्रेस नहीं पहनने पर 3 साल के बच्चे को स्कूल से बाहर निकालने का मामला सामने आया है. जिसके बाद अभिभावक ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की है. वहीं, शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

रायपुरा गांव निवासी अभिभावक किशन वर्मा (बदला हुआ नाम) ने बताया कि "मेरी बेटी 3 साल की है. वह श्योपुर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है. शनिवार को वह रोज की तरह स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल गई. कुछ घंटों बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी को स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से बाहर निकाल दिया है. इसकी सूचना पर मैं वहां पहुंचा और फिर बेटी को लेकर वापस घर आ गया. जिसके बाद इस पूरी घटना की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग से की है.

बसंत पंचमी को लेकर आयोजित किया गया था कार्यक्रम

किशन वर्मा (बदला हुआ नाम) के अनुसार जब उन्होंने स्कूल के स्टाफ से बच्ची को बाहर निकाल देने का कारण पूछा, तो बताया गया कि स्कूल में बसंत पंचमी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें सभी बच्चों को फैंसी ड्रेस पहनकर स्कूल आना था. लेकिन 3 साल की मासूम ने फैंसी ड्रेस नहीं पहनी था. जिससे उसे स्कूल से निकाल दिया गया. वहीं, किशन वर्मा का कहना है कि "स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी. इसलिए वह रोजाना की तरह स्कूल ड्रेस में ही विद्यालय गई थी."

जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन

इस मामले को लेकर की गई शिकायत में मांग की गई है कि स्कूल संचालक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में अन्य प्राइवेट स्कूल संचालक इस तरह की गलतियों को नहीं दोहराए. इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने बताया कि "मुझे इस संबंध में जानकारी अभिभावक के द्वारा मिली है कि प्राइवेट स्कूल में उनकी बच्ची को फैंसी ड्रेस नहीं पहनने को लेकर स्कूल से बाहर कर दिया गया है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अन्य स्कूल संचालकों से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की शिकायत अगर प्राप्त होगी, तो निश्चित ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."