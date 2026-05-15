श्योपुर में तरबूज खाने से पिता की मौत, बेटे की हालात बेहद नाजुक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
श्योपुर में तरबूज खाने से पिता-पुत्र की तबीयत खराब, पिता की हुई मौत, डॉक्टर बोले-पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी सही वजह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 5:10 PM IST
श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां तरबूज खाने से एक व्यक्ति की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है. घटना के बाद लोग बाजार में बिक रहे तरबूजों पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों को शक है कि तरबूज में किसी जहरीले तत्व और केमिकल हो सकता है. हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन अमला सक्रिय हो गया है. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
शुक्रवार सुबह खाया तरबूज, बिगड़ी तबीयत
दरअसल, इंद्र कुमार परिहार 43 साल निवासी सुसनेर जिला शाजापुर, अपने परिवार के साथ श्योपुर में पेट्रोल पंप के सामने किराए के मकान में रहता था. वह ड्राइवर का काम करता था. बताया जा रहा है कि गुरुवार रात को पिता-पुत्र की तबीयत खराब थी. जिसके बाद शुक्रवार सुबह उठकर इंद्र कुमार और उसके 21 वर्षीय बेटे विनोद ने तरबूज खाया था. जिसके कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई. हालत गंभीर होने पर दोनों को श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां गंभीर हालत में इंद्रकुमार को कोटा रेफर कर दिया गया, जहां ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. जबकि बेटे विनोद की हालत नाजुक बनी हुई है.
पिता की मौत, बेटे की हालत नाजुक
इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतक इंद्र सिंह परिहार अपने पीछे पत्नी संगीता, बेटे विनोद जिसकी हालात बेहद नाजुक बनी हुई है. राजा और देवा को छोड़कर चला गया है. परिवार में महिला सदस्य राधिका भी उनके साथ रहती है. घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार शव को लेने के लिए इटावा निकल गए हैं. फिलहाल मामले को लेकर स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है.
डॉक्टरों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि तबीयत बिगड़ने की वजह क्या रही? घटना के बाद इलाके में और जिले में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. मृतक इंद्र कुमार के बेटे राजा ने बताया कि "सुबह घुटन होने पर मेरे पिताजी और भाई ने तरबूज खा लिया. उसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में लेकर आए, तो दोनों की हालात सीरियस होने लगी, तो डॉक्टरों ने मेरे पिताजी को कोटा रेफर कर दिया और भाई को आईसीयू में भर्ती कर दिया. पिता की मौत रास्ते में हो गई है और भाई की हालात भी नाजुक बनी हुई है."
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बता चलेगी सही वजह
इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर दिलीप सिंह सिकरवार का कहना है कि "एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है. उसके बेटे की हालात नाजुक बनी हुई है. परिजन तबीयत खराब होने की वजह तरबूज को बता रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा."