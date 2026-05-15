ETV Bharat / state

श्योपुर में तरबूज खाने से पिता की मौत, बेटे की हालात बेहद नाजुक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

श्योपुर में तरबूज खाने से पिता की मौत ( Getty Image )