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श्योपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 40 से ज्यादा घायल, गांव बना कुरुक्षेत्र

श्योपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष ( ETV Bharat )