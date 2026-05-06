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श्योपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 40 से ज्यादा घायल, गांव बना कुरुक्षेत्र

श्योपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी-डंडे और हथियार, 40 से ज्यादा घायल और 8 की हालत गंभीर,गांव बना छावनी.

SHEOPUR LAND DISPUTE 2 GROUPS
श्योपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 8:50 AM IST

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श्योपुर: वीरपुर थाना क्षेत्र के हारकुई बड़ा गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और हथियार चल गए. बताया जा रहा है यह विवाद रावत समाज और जाटव समाज के लोगों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुआ है. लंबी लड़ाई के बाद दोनों पक्षों के करीब 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिसमें से 24 लोग ज्यादा घायल हैं और 8 लोगों की हालात नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलने के बाद वीरपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर भी किया गया.

जमीन विवाद में चले लाठी-डंडे और हथियार

दरअसल, श्योपुर के वीरपुर थाना क्षेत्र के हारकुई बड़ा गांव में धारा सिंह जाटव और मुकेश रावत के परिवार के बीच जमीनी विवाद लंबे समय से चल रहा था. दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों पक्ष लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से एक दूसरे पर टूट पड़े. देखते ही देखते यह विवाद कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया. इस घटना में महिला और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो इस हिंसा की चपेट में आए हैं.

श्योपुर में दो पक्षों में लड़ाई (ETV Bharat)

छावनी में बदला गांव

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात को काबू में लाया गया. सभी घायलों को स्वास्थ केंद्र में भर्ती करवाया गया. गंभीर घायलों जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

43 लोगों पर मामला दर्ज

वीरपुर थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल ने बताया कि "मंगलवार को वीरपुर थाना क्षेत्र के हारकुई बड़ा गांव में धारा सिंह जाटव और मुकेश रावत के परिवार के बीच जमीनी विवाद लंबे समय से चल रहा था. अचानक आज दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी-डंडें और कुल्हाड़ी चल गए. पुलिस ने जाटव पक्ष के फरियादी की शिकायत पर 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जबकि रावत समाज के पक्ष के फरियादी की शिकायत पर 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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