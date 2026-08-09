'सांप' ने कंगाली में धकेला... 'मुर्गी' ने बदली किस्मत, बिहार की सपना मिश्रा की कहानी
शिवहर की सपना मिश्रा की सक्सेस स्टोरी, जिसने अपने दम पर परिवार को कंगाली से निकाला. रिपोर्ट- सुमित सिंह
Published : August 9, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 3:03 PM IST
शिवहर: यह कहानी शिवहर जिला के पवित्र नगर की रहने वाली सपना मिश्रा की है. कभी आर्थिक तंगी और दुखों के पहाड़ से घिरीं सपना मिश्रा आज न केवल अपने परिवार का सहारा बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं. उन्होंने आपदा को आत्मनिर्भरता में बदल दिया है.
सपना नेपाल की रहने वाली है, लेकिन शादी शिवहर में हुई है. ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई नेपाल में ही हुई है. पापुलेशन विषय से 12वीं और नेपाली भाषा से ग्रेजुएट हैं. सपना मिश्रा ने बताया कि पहले वे नेपाल सोसाइटी में काम करती थीं. पति कमलकांत मिश्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में काम करते थे.
नेपाल में फील्ड में घूमने के दौरान उन्होंने मुर्गी फार्म देखा. तभी गांव आकर देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने का विचार आया था. शुरुआत में तो पति ने मना किया. लेकिन, बातचीत से हल निकला और दोनों पति-पत्नी गांव आ गए.
यह घटना करीब 2-3 साल पहले की है. गांव आकर दोनों व्यवसाय शुरू करने का प्लान बना रहे थे, इसी दौरान एक ऐसी विपत्ति आयी, जिसने परिवार को हिला कर रख दिया. सपना बताती हैं कि, पति कमलकांत मिश्रा रात में पलंग पर सो रहे थे, तब उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया. हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.
एक साल तक कोमा में रहे पति: सांप डसने से कमलकांत की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी. सपना बताती हैं कि करीब एक साल तक कोमा में रहे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई. खाने के लाले पड़ गए. इस संकट के इस दौर में सपना मिश्रा ने हिम्मत नहीं हारी. लगभग 11 महीने पहले वे 'जीविका' समूह से जुड़ीं और लोन के लिए अप्लाई की.
"दुर्गा पूजा के समय जीविका से 10,000 की आर्थिक सहायता मिली. इस छोटी सी राशि से गांव में सोनाली नस्ल की 400 देसी मुर्गियां और 50 मुर्गे खरीदकर व्यवसाय शुरू किया. पिछले 9 महीनों से सफलतापूर्वक अंडा और मुर्गी पालन का कारोबार चला रही हूं." -सपना मिश्रा, उद्यमी
कई जिलों में मुर्गी और अंडे की सप्लाई: सपना बताती हैं कि मुर्गी और अंडों की आपूर्ति सीतामढ़ी, मोतिहारी, बैरगनिया और शिवहर के ग्रामीण इलाकों में होती है. वे ठंड में 10 रुपये प्रति अंडा और वर्तमान में 6 से 7 रुपये के भाव से सप्लाई करती हैं. मुर्गी की कीमत 200-250 रुपये प्रति थोक भाव है. सपना के अनुसार सारे खर्च काटकर आद 30-40 हजार रुपये का आमदनी करती है.
मुर्गी से परिवार में आयी खुशहाली: सपना ने बताया कि, मुर्गी फार्म की कमाई से सपना मिश्रा के परिवार में खुशहाली लौट आई है. तीन बेटियों और एक बेटे की परवरिश आसानी से हो रही है. उन्होंने मुर्गी फार्म की कमाई से बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी है. बीच वाली बेटी ग्रेजुएशन कर रही है और छोटी बेटी स्कूल जा रही है. अब परिवार में खुशी का माहौल है.
सपना मिश्रा के पति कमलकांत मिश्रा अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. वे बताते हैं कि एक साल बाद जब ठीक हुए तो कोमा की बात पता चली. अब वे अपनी पत्नी के साथ फार्म के कामकाज में पूरी मदद करते हैं. उनका मानना है कि पहले से स्थिति बहुत बेहतर है.
भविष्य की योजना: पहले और अब की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है. सपना मिश्रा दूसरी महिलाओं को जागरूक होकर आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती हैं. उन्हें उम्मीद है कि महिला उद्यमी योजना के तहत सरकार से ₹2 लाख की और मदद मिलेगी, जिससे वे व्यवसाय को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकेंगी.
ये भी पढ़ें: